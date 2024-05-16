إندريك يودع بالميراس قبل الانتقال لريال مدريد (صورة)
ودع البرازيلي إندريك، ناديه بالميراس، قبيل الرحيل إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ومن المقرر أن يصل الشاب البرازيلي إلى النادي الملكي في يوليو 2024 المقبل، وذلك عندما يتم السن القانونية 18 عامًا، ليكون لاعبًا رسميًا بكتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
ونشر إندريك صورة له عبر حسابه بمنصة "إنستغرام" قال فيها: "بالميراس، أحبك، شكرًا لك على كل شيء".
وتعاقد ريال مدريد مع إندريك، قادما من صفوف بالميراس، مقابل 75 مليون يورو، بعقد طويل الأمد، على أن ينضم لصفوف الميرينغي بشكل رسمي، بداية من الصيف المقبل، عندما يتم 18 عاما.
وسينضم إندريك، إلى ريال مدريد بعد نهاية مباريات البرازيل في بطولة كوبا أمريكا.
وستلعب البرازيل أولى مبارياتها في بطولة أمريكا في 24 يونيو ضد كوستاريكا في ملعب سوفي في لوس أنجلوس.
قبل ذلك، ستخوض مباراتين وديتين للإعداد للبطولة ضد المكسيك والولايات المتحدة، في 8 و12 يونيو في تكساس وفلوريدا، على التوالي.