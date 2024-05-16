إندريك يودع بالميراس قبل الانتقال لريال مدريد (صورة)

ودع البرازيلي إندريك، ناديه بالميراس، قبيل الرحيل إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن يصل الشاب البرازيلي إلى النادي الملكي في يوليو 2024 المقبل، وذلك عندما يتم السن القانونية 18 عامًا، ليكون لاعبًا رسميًا بكتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ونشر إندريك صورة له عبر حسابه بمنصة "إنستغرام" قال فيها: "بالميراس، أحبك، شكرًا لك على كل شيء".