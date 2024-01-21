قرار نهائي من الأهلي بشأن مستقبل صلاح محسن
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، آخر تطورات أزمة صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، والذي تورط في أزمة مساء أمس، بتسريب بعض الأحاديث الخاصة له من حسابات منسوبة إليه على تطبيقات للتواصل الاجتماعي؛ ما عرضه لانتقادات قوية، تهدد مسيرته مع الفريق الأحمر.
وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الأحد: "صلاح محسن خارج الأهلي بشروط النادي وقصته توقفت عند هذا الحد، والعرض الأكبر قادم له من نادي سيراميكا على سبيل الإعارة، وهو فقد تمامًا ثقة المدرب مارسيل كولر؛ لأنه تغيّب عن التدريبات دون إذن أو عذر، ونظام الأهلي لا يسمح بهذا الأمر، وتم الخصم من مستحقاته بأرقام كبيرة، وقدَّم أعذارًا لم تكن مقبولة لدى خالد بيبو، مدير الكرة".
وأضاف شوبير: "معلوماتي المؤكدة أن صلاح محسن يرغب في الانتقال لنادي الزمالك، والأخير لا يمانع، ولكن قالوا له خلص نفسك وتعالى لأننا لن نفاوض لاعبًا مرتبطًا بتعاقد مع ناديه".
ولم يسافر اللاعب مع الأهلي للمشاركة في معسكر الإمارات جراء استبعاد مارسيل كولر له لأسباب فنية.
ويخوض الفريق خلال المعسكر مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.
وكان اللاعب أصدر بيان اعتذار، مساء أمس، مؤكدًا أن ما حدث هو نتيجة مشكلة بينه وبين زوجته، وأن ما تمَّ نشره هو محادثات مفبركة للقضاء على مسيرته الكروية، وسيقوم باللجوء للقضاء للحصول على حقه.
وخاض اللاعب البالغ 25 عامًا 100 مباراة بقميص الأهلي، وسجل 18 هدفًا وصنع 6.