قرار نهائي من الأهلي بشأن مستقبل صلاح محسن

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، آخر تطورات أزمة صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، والذي تورط في أزمة مساء أمس، بتسريب بعض الأحاديث الخاصة له من حسابات منسوبة إليه على تطبيقات للتواصل الاجتماعي؛ ما عرضه لانتقادات قوية، تهدد مسيرته مع الفريق الأحمر.

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الأحد: "صلاح محسن خارج الأهلي بشروط النادي وقصته توقفت عند هذا الحد، والعرض الأكبر قادم له من نادي سيراميكا على سبيل الإعارة، وهو فقد تمامًا ثقة المدرب مارسيل كولر؛ لأنه تغيّب عن التدريبات دون إذن أو عذر، ونظام الأهلي لا يسمح بهذا الأمر، وتم الخصم من مستحقاته بأرقام كبيرة، وقدَّم أعذارًا لم تكن مقبولة لدى خالد بيبو، مدير الكرة".