سبب اعتذار مبابي لجمهور باريس سان جيرمان (فيديو)

اعتذر كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، لجماهير فريقه، بعد إحرازه للهدف الأول في شباك رين، خلال المباراة التي تقام الآن في نصف نهائي كأس فرنسا.

وجاء هدف كيليان مبابي في الدقيقة 40 من عمر المباراة، ثم قام بالتوجه إلى المدرجات واعتذر للجماهير.

وجاء اعتذار مبابي لجماهير فريقه بعد أن أضاع ركلة جزاء تحصل عليها البي إس جي مع بداية الشوط الأول، وانبرى لها مبابي، لكنه أضاعها.