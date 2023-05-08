لم أطلبه.. سوموديكا مدرب الرائد يكشف كواليس حصوله على قميص كريستيانو رونالدو

قال ماريوس سوموديكا مدرب نادي الرائد السعودي إنه لم يطلب قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فوز النصر على فريقه 4/0 الشهر الماضي في الدوري السعودي.

وشوهد سوموديكا وهو يتجه نحو النفق ومعه قميص رونالدو، ومع ذلك كشف المدرب الروماني كيفية حصوله على القميص.

وقال سوموديكا في تصريحات نقلها موقع "sport.ro" الروماني: "لدي القميص هنا، إنه لائق تمامًا، ليس لدي مقاس رونالدو، لكنه يناسبني".