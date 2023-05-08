لم أطلبه.. سوموديكا مدرب الرائد يكشف كواليس حصوله على قميص كريستيانو رونالدو
قال ماريوس سوموديكا مدرب نادي الرائد السعودي إنه لم يطلب قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فوز النصر على فريقه 4/0 الشهر الماضي في الدوري السعودي.
وشوهد سوموديكا وهو يتجه نحو النفق ومعه قميص رونالدو، ومع ذلك كشف المدرب الروماني كيفية حصوله على القميص.
وقال سوموديكا في تصريحات نقلها موقع "sport.ro" الروماني: "لدي القميص هنا، إنه لائق تمامًا، ليس لدي مقاس رونالدو، لكنه يناسبني".
وأضاف: "أريد أن أذكر أنني لم أطلب قميص رونالدو، لقد تحدثت معه لمدة دقيقتين تقريبًا في الشوط الأول".
وتابع: "عندما كنت ألعب، أصبح المدير الرياضي لماريتيمو شريكا مع خورخي مينديز، الوكيل الذي نقل رونالدو إلى كل مكان، لقد تذكر رونالدو ذلك وأراد أن يذكرني بهذا القميص، هذا هو السبب في أنه لم يعطه لشخص آخر".
وأوضح: "لقد تذكر هذا، بعض زملائي هناك وأرادوا تذكيري بهذا القميص، إذا كنت سأطلبه، لم أنتظر حتى نهاية المباراة لأنني كنت متأكدًا من أن اللاعبين الآخرين في فريقي سيفعلون ذلك، أراد أن يعطيه لي، لذلك لم يعطه لأي شخص".
وأتم: "أردت أن أنهي التكهنات، من المهم أن أحصل على قميص لاعب كرة قدم عظيم، لقد أعطاني إياه، ثم حملني بين ذراعيه، لقد تذكر أنه عندما كنت ألعب في ماريتيمو كان هو مع الصغار، قبل أن يذهب إلى سبورتينغ لشبونة".
وسجل رونالدو 12 هدفا في الدوري السعودي مع النصر ويحتل فريفه المركز الثاني برصيد 56 نقطة من 25 مباراة ويتأخر بـ3 نقاط عن الاتحاد المتصدر مع تبقي 5 جولات.
ويلعب النصر حاليا مع الخليج في الجولة الـ26 من الدوري السعودي ويشارك رونالدو في التشكيلة الأساسية لكن فريقه يتأخر 0/1 حتى الدقيقة 15.