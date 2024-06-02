أنشيلوتي: فوز ريال مدريد بدوري الأبطال للمرة الـ15 كان أصعب من المتوقع

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15، ليعزز رقمه القياسي، كان أصعب من المتوقع

وسجل ريال مدريد هدفين متأخرين ليهزم بروسيا دورتموند الألماني 2-صفر، مساء السبت، في ملعب ويمبلي.

وأبلغ أنشيلوتي محطة "موفيستار بلس" التلفزيونية الإسبانية: "لم أعتد الفوز باللقب مطلقا، لأنه كان صعبا، صعبا جدا، أكثر من المتوقع. في الشوط الثاني، كنا أفضل، أكثر توازنا لم نفقد الكرة كثيرا.. إنه حلم مستمر.

"في الشوط الأول كنا كسالى بعض الشيء، فقدنا الكرة ولعبوا كما يحلوا لهم".

وقال داني كارفخال، الذي سجل الهدف الأول: "بعد مجريات الشوط الأول، لم نستحق حتى الذهاب إلى غرف الملابس في الاستراحة متعادلين، لكنها كرة القدم نحن سعداء جدا جدا جدا".