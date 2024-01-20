ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يكتسح كريستال بالاس ويتقدم للمركز الثالث

في الشوط الثاني، وعند الدقيقة 59، نجح ترواسارد في تسجيل الهدف الثالث للغانرز، من خلال هجمة مرتدة منظمة، وبتمريرة حاسمة من غابرييل جيسوس، ليتلاعب ترواسارد بمدافع كريستال بالاس ليسدد الكرة في شباك البالاس.

ومع الدقيقة 94، وقّع مارتينيلي على رابع أهداف آرسنال بتمريرة حاسمة من نيكيتياه.

واختتم مارتينيلي أهداف اللقاء بتوقيعه على الهدف الخامس عند الدقيقة 95، لينتهي اللقاء بفوز بخماسية نظيفة لصالح آرسنال على كريستال بالاس.

وبهذا الانتصار، يرتقي آرسنال إلى النقطة 43 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 21 في المركز الرابع عشر.