ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يكتسح كريستال بالاس ويتقدم للمركز الثالث
اكتسح آرسنال نظيره كريستال بالاس بنتيجة (5-0)، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "الإمارات".
وفي الدقيقة 11، افتتح غابرييل التسجيل لصالح أصحاب الأرض برأسية مميزة، بعدما تلقى عرضية من ديكلان رايس خلال تنفيذه لضربة زاوية.
ومع الدقيقة 37، عزز آرسنال تقدمه بهدف ثانٍ، إثر تنفيذ بوكايو ساكا لضربة زاوية، ليقوم حارس كريستال بالاس، دين هندرسون، بوضع الكرة في مرماه بالخطأ.
في الشوط الثاني، وعند الدقيقة 59، نجح ترواسارد في تسجيل الهدف الثالث للغانرز، من خلال هجمة مرتدة منظمة، وبتمريرة حاسمة من غابرييل جيسوس، ليتلاعب ترواسارد بمدافع كريستال بالاس ليسدد الكرة في شباك البالاس.
ومع الدقيقة 94، وقّع مارتينيلي على رابع أهداف آرسنال بتمريرة حاسمة من نيكيتياه.
واختتم مارتينيلي أهداف اللقاء بتوقيعه على الهدف الخامس عند الدقيقة 95، لينتهي اللقاء بفوز بخماسية نظيفة لصالح آرسنال على كريستال بالاس.
وبهذا الانتصار، يرتقي آرسنال إلى النقطة 43 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 21 في المركز الرابع عشر.