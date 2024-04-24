مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مباريات قوية، مساء اليوم الأربعاء، في الدوريات المختلفة.

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي يواجه مانشستر يونايتد نظيره شيفيلد، وإيفرتون أمام ليفربول في "ديربي الميرسيسايد"، في المباراة المؤجلة من الجولة 29.

ويحتل ليفربول المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، من 33 مباراة، حقق الريدز الفوز في 22 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مباريات، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ16 من جدول الترتيب، برصيد 30 نقطة.