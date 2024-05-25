الاتحاد السعودي يفاوض نجم أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية عن عودة الأندية السعودية للمفاوضات مرة أخرى مع الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، لضمه الموسم الصيفي المقبل.

غريزمان الذي يقدّم مستويات رائعة مع أتلتيكو مدريد، في الموسمين الأخيرين، يرتبط بعقد مع الفريق حتى 30 يونيو 2026؛ وسط غموض بشأن استمراره أو الرحيل.

ووفق ما ذكره الصحفي أليكس سيلفستري في برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير، فإن هناك محادثات جارية بالفعل بين غريزمان وإدارة أتلتيكو بشأن تمديد عقده.

وأوضح أن أندية الدوري السعودي للمحترفين ستقوم مرة أخرى بمحاولات جادّة من أجل ضم اللاعب الفرنسي لتدعيم صفوف أنديتها بالموسم المقبل.