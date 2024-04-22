"قانون مبابي".. نجم سان جيرمان يستفيد من امتياز ضريبي خاص في مدريد

أكدت تقارير إخبارية إسبانية أن كيليان مبابي سيستفيد من قانون ضريبي جديد تجري مناقشته في إسبانيا إذا وقع مع ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وأصبح نجم المنتخب الفرنسي والبي آس جي، الذي قاد فريقه الأسبوع الماضي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على وشك إعلان انتقاله إلى ريال مدريد، لتكون صفقة الموسم دون منازع في ملاعب الكرة الأوروبية، لكن قبل ذلك، بدأ الحديث في الأوساط الكروية في مدريد عن "قانون مبابي" الجديد الذي سيمكن بطل العالم 2018 من امتيازات ضريبية هامة بمجرد التوقيع للفريق الملكي.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ناسيونال" (EL NATIONAL) الإسبانية، فإن الحكومة الإسبانية على وشك الموافقة على قانون يمنح امتيازات ضريبية هامة للثروات الأجنبية الكبيرة، والتي سيكون كيليان مبابي أول المستفيدين منه وذلك بالنظر إلى القيمة الخيالية التي سيحصل عليها مقابل انتقاله إلى الفريق الملكي.

وأضافت الصحيفة أن القانون الجديد يأتي في الوقت المثالي لكيليان مبابي، خصوصا أنه ينص على إجراء يعفي المقيمين الأجانب في العاصمة الإسبانية من ضرائب الدخل الإقليمية.

وأطلقت وسائل الإعلام اسم "قانون مبابي"، على الإجراء الجديد الذي ستتم المصادقة عليه ليدخل حيز التطبيق في الصيف المقبل، خصوصا أن الحزب الذي اقترحه وهو حزب الشعب (اليميني) الذي يقف وراء هذا الاقتراح، يتمتع بالأغلبية المطلقة في البرلمان الإسباني، وبالتالي، سيتم اعتماد القانون الجديد قبل الوصول المحتمل لمبابي، المتوقع في بداية شهر يوليو 2024.

وقالت تقارير إخبارية إن هذا القانون في الواقع ليس مخصصا للنجم الفرنسي، ولكن تزامن التصويت عليه مع الانتقال المرتقب لمبابي دفع وسائل الإعلام إلى الحديث عن "قانون مبابي".

وبشكل ملموس، سيدفع المهاجم الفرنسي ضريبة دخل بنسبة 24.5% إذا قرر الاستثمار في مدريد بزيادة 1.7 فقط بالمائة أكثر مما يدفعه المواطن الإسباني فيما كانت النسبة أكثر من ذلك بكثير وفقا للمصدر.

ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الاستثمار الخاص للمواطنين والأجانب في مدريد، ويمكن أن يستفيد منه 30 ألف أجنبي حسبما أكدته صحيفة "ناسيونال".