مدرب كونور ماكغريغور يتوقع عودته بقوة في نزال "UFC 303"
يعتقد جون كافانا، مدرب الإيرلندي كونور ماكغريغور، أنه سيقضي على خصمه سريعا في عودته المرتقبة بنزال "UFC 303"، الذي سيقام في لاس فيغاس يوم 29 يونيو المقبل.
ولم يقاتل البطل السابق للوزن المختلط منذ كسر ساقه خلال نزاله ضد داستن بورييه في يوليو 2021، لكنه من المقرر أن يعود ضد مايكل تشاندلر في UFC 303.
وقال جون كافانا في تصريحات أبرزتها صحيفة "talksport"، إن نجمه الإيرلندي يبدو جيدًا بالفعل في التدريب.
وأضاف: "لقد عاد إلى الحلبة بشكل حادٍّ كما كان دائمًا، بالطبع، يتعين علينا إجراء التدريبات بكثافة حتى نكون جاهزين للمنافسة، لكن أسلوبه لا يزال حادًّا كما كان دائمًا".
ويؤمن "كافانا" بقوة أن ماكغريغور سيتمكن من إقصاء تشاندلر بالضربة القاضية سريعًا في UFC 303.
ومايكل تشاندلر هو بطل الوزن الخفيف ثلاث مرات لدى منظمة بيلاتور للفنون القتالية المختلطة (MMA)، وقد خسر أمام مواطنه داستن بورييه في نوفمبر 2022 في حدث UFC 261.