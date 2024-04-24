مدرب كونور ماكغريغور يتوقع عودته بقوة في نزال "UFC 303"

يعتقد جون كافانا، مدرب الإيرلندي كونور ماكغريغور، أنه سيقضي على خصمه سريعا في عودته المرتقبة بنزال "UFC 303"، الذي سيقام في لاس فيغاس يوم 29 يونيو المقبل.

ولم يقاتل البطل السابق للوزن المختلط منذ كسر ساقه خلال نزاله ضد داستن بورييه في يوليو 2021، لكنه من المقرر أن يعود ضد مايكل تشاندلر في UFC 303.

وقال جون كافانا في تصريحات أبرزتها صحيفة "talksport"، إن نجمه الإيرلندي يبدو جيدًا بالفعل في التدريب.