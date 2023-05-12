تقرير: ميسي لم يوافق "حتى الآن" على انضمامه للهلال السعودي
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي الهلال السعودي لم يحصل على توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما تردد خلال الفترة الماضية.
وأثار مستقبل ميسي في باريس سان جيرمان تكهنات كثيرة، خلال الأيام الأخيرة، بعد أن أوقفه النادي الفرنسي لسفره للسعودية وغيابه عن حصة مران.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، أن صفقة انتقال ميسي إلى السعودية "تمت بالفعل" مضيفة أن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا بصدد الانتهاء من التفاصيل الأخيرة قبل توقيع العقد.
ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن نادي الهلال يريد الحصول على خدمات ميسي بالفعل، ويعمل على إقناع الأرجنتيني بعرض مذهل منذ شهور، ولكن النجم الفائز بكأس العالم لم يوقّع على أي عقود حتى الآن.
ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر لها داخل نادي الهلال، أن ميسي لم يعطِ النادي السعودي موافقته النهائية، وبالتالي تقارير توقيعه غير صحيحة، فهم لم يوقّع رسميًا أو حتى أعطى موافقته الشفهية لارتداء قميص "الزعيم السعودي".
وقالت "موندو ديبورتيفو" إن "أولوية فريق الهلال هي التعاقد مع ميسي، وهذا هو الهدف العظيم، وهم لا يخفونه، وسيفعلون كل ما بوسعهم ليكونوا قادرين على تولّي بطل كأس العالم قيادة الهلال، ولكن في الوقت الحالي سيتعين عليهم الانتظار لمعرفة موقفه سواء بالتوقيع أو العودة إلى برشلونة".
ويرغب برشلونة في استعادة قائده السابق ميسي، ولكن الظروف المالية والعقبات مازالت تمنع البلوغرانا من إتمام عملية عودة ميسي.
وسيترك نادي الهلال الباب مفتوحًا أمام ميسي، مع تجهيز الخيارات الأخرى على " وضع الاستعداد"، مثل سيرجيو بوسكيتس، وآخرين.
واختتمت الصحيفة تقريرها بأن عملية انتقال "ميسي" إلى الهلال تشرف عليها الدولة السعودية نفسها، والتي تراهن بشدة على كرة القدم للانفتاح على العالم، ومحاولة الفوز بتنظيم كأس العالم 2030.
وأوضحت: "لقد ساعد بالفعل كريستيانو رونالدو في الوصول إلى النصر منافس من الهلال، وبالمثل فإنهم يريدون ميسي أن يكون في الفريق الكبير الآخر في العاصمة".
وعيَّنت السعودية ميسي سفيرًا للسياحة، العام الماضي وزار جدة، في مايو/ أيار 2022، ثم عاد، في يناير/ كانون الثاني، لخوض مباراة ودية مع باريس سان جيرمان ضد فريقي النصر والهلال، وواجه كريستيانو رونالدو.
يذكر أن والد ميسي قال، في وقت سابق، إن قائد منتخب الأرجنتين لم "يوقّع أو يوافق" على عقد للعب في السعودية الموسم المقبل بعد أن ربطت تقارير وسائل إعلام مهاجم باريس سان جيرمان بالانتقال للدوري السعودي للمحترفين.
وقال خورخي والد ميسي في بيان على إنستغرام: "لا يوجد شيء على الإطلاق مع أي نادٍ للعام المقبل، ولن نتخذ القرار أبدًا قبل أن ينهي ليونيل (الموسم) مع باريس سان جيرمان، وبمجرد انتهاء الموسم، سيحين الوقت لتقييم الأمور قبل اتخاذ أي قرار... أؤكد لكم أنه لا يوجد أي شيء مع أي طرف، ولم نتوصل إلى اتفاق شفهي أو نوقع على عقود أو نتفق على أي شيء، ولن نفعل ذلك حتى ينتهي الموسم".
وقال مصدر مقرب من قائد الأرجنتين إن اللاعب الذي سيبلغ عامه الـ 36 الشهر المقبل تلقَّى عرضًا رسميًا من الهلال السعودي، في ظل أنه لم يمدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.