تقرير: ميسي لم يوافق "حتى الآن" على انضمامه للهلال السعودي

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن نادي الهلال يريد الحصول على خدمات ميسي بالفعل، ويعمل على إقناع الأرجنتيني بعرض مذهل منذ شهور، ولكن النجم الفائز بكأس العالم لم يوقّع على أي عقود حتى الآن.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر لها داخل نادي الهلال، أن ميسي لم يعطِ النادي السعودي موافقته النهائية، وبالتالي تقارير توقيعه غير صحيحة، فهم لم يوقّع رسميًا أو حتى أعطى موافقته الشفهية لارتداء قميص "الزعيم السعودي".

وقالت "موندو ديبورتيفو" إن "أولوية فريق الهلال هي التعاقد مع ميسي، وهذا هو الهدف العظيم، وهم لا يخفونه، وسيفعلون كل ما بوسعهم ليكونوا قادرين على تولّي بطل كأس العالم قيادة الهلال، ولكن في الوقت الحالي سيتعين عليهم الانتظار لمعرفة موقفه سواء بالتوقيع أو العودة إلى برشلونة".

ويرغب برشلونة في استعادة قائده السابق ميسي، ولكن الظروف المالية والعقبات مازالت تمنع البلوغرانا من إتمام عملية عودة ميسي.

وسيترك نادي الهلال الباب مفتوحًا أمام ميسي، مع تجهيز الخيارات الأخرى على " وضع الاستعداد"، مثل سيرجيو بوسكيتس، وآخرين.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن عملية انتقال "ميسي" إلى الهلال تشرف عليها الدولة السعودية نفسها، والتي تراهن بشدة على كرة القدم للانفتاح على العالم، ومحاولة الفوز بتنظيم كأس العالم 2030.

وأوضحت: "لقد ساعد بالفعل كريستيانو رونالدو في الوصول إلى النصر منافس من الهلال، وبالمثل فإنهم يريدون ميسي أن يكون في الفريق الكبير الآخر في العاصمة".