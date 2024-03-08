NBA.. نيكولا يوكيتش يقود دنفر ناغتس للفوز على بوسطن سيلتكس

سجل نيكولا يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 20 هذا الموسم ليقود فريقه دنفر ناغتس للفوز على ضيفه بوسطن سيلتكس 115/109 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل يوكيتش 32 نقطة وسيطر على 12 كرة مرتدة وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه ليفوز دنفر ناغتس للمرة السابعة في ثماني مباريات خاضها بعد عطلة مباراة كل النجوم.

وهذا هو الفوز الرابع أيضا لدنفر ناغتس على بوسطن سيلتكس في جميع المواجهات الأربع التي جمعت بينهما في الموسم الحالي.

وأسهم جمال موراي في فوز أصحاب الأرض بإضافة 19 نقطة، وأحرز زميله آرون جوردون 16 نقطة.

وكان غايلن براون أفضل مسجلي بوسطن سيلتكس برصيد 41 نقطة، كما سيطر على 13 كرة مرتدة في أعلى معدل له خلال الموسم.