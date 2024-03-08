NBA.. نيكولا يوكيتش يقود دنفر ناغتس للفوز على بوسطن سيلتكس
سجل نيكولا يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 20 هذا الموسم ليقود فريقه دنفر ناغتس للفوز على ضيفه بوسطن سيلتكس 115/109 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وسجل يوكيتش 32 نقطة وسيطر على 12 كرة مرتدة وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه ليفوز دنفر ناغتس للمرة السابعة في ثماني مباريات خاضها بعد عطلة مباراة كل النجوم.
وهذا هو الفوز الرابع أيضا لدنفر ناغتس على بوسطن سيلتكس في جميع المواجهات الأربع التي جمعت بينهما في الموسم الحالي.
وأسهم جمال موراي في فوز أصحاب الأرض بإضافة 19 نقطة، وأحرز زميله آرون جوردون 16 نقطة.
وكان غايلن براون أفضل مسجلي بوسطن سيلتكس برصيد 41 نقطة، كما سيطر على 13 كرة مرتدة في أعلى معدل له خلال الموسم.
وفي مواجهة أخرى أحرز كيفن دورانت 35 نقطة وأضاف زميله غرايسون ألين 26 نقطة في النصف الأول ليفوز فريقهما فينكس صنز على ضيفه تورونتو رابتورز 120/113.
وأحرز برادلي بيل 20 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه في الفوز الرابع لفينكس صنز في آخر ست مباريات خاضها.
وأحرز أر.جيه باريت 23 نقطة لتورونتو رابتورز، وأضاف إيمانويل كويكلي 21 نقطة و18 تمريرة حاسمة لزملائه وهو أعلى معدل له خلال مسيرته.
وفي مواجهات أخرى فاز سكرامنتو كينغز على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 131/129، وفاز شيكاغو بولز على مضيفه غولدن ستيت وريورز 125/122.
وفاز دالاس مافريكس في ملعبه على ميامي هيت 114/108.