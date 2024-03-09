مورينيو في تصريح صادم: نتيجة الأهلي والزمالك "ليست عادلة"

وسجل الأهلي هدفين متأخرين ليفوز 2-صفر على غريمه التقليدي الزمالك، الذي استحوذ على الكرة طيلة أحداث اللقاء، ليتوج الفريق الأحمر بلقب كأس مصر لكرة القدم، التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة.

وقال مورينيو في الأستوديو التحليلي للمباراة: "لا أظن أن الزمالك استحق الخسارة؛ فنتيجة المباراة ليست عادلة، لكن المهم هو النتيجة في النهاية".

وأضاف: "كنا نرى أن المباراة ستسير لركلات الترجيح، ولكن من يسجل يكسب".

وتابع: "الفرق الكبيرة لديها شيء من السحر، والبعض يسميه الحظ، لكنه دائما ما يقف مع الكبار".