مورينيو في تصريح صادم: نتيجة الأهلي والزمالك "ليست عادلة"
قال البرتغالي جوزيه مورينيو إن تتويج الأهلي بكأس مصر وفوزه على الزمالك "نتيجة ليست عادلة"، بعد أداء الفريقين في المباراة.
وسجل الأهلي هدفين متأخرين ليفوز 2-صفر على غريمه التقليدي الزمالك، الذي استحوذ على الكرة طيلة أحداث اللقاء، ليتوج الفريق الأحمر بلقب كأس مصر لكرة القدم، التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة.
وقال مورينيو في الأستوديو التحليلي للمباراة: "لا أظن أن الزمالك استحق الخسارة؛ فنتيجة المباراة ليست عادلة، لكن المهم هو النتيجة في النهاية".
وأضاف: "كنا نرى أن المباراة ستسير لركلات الترجيح، ولكن من يسجل يكسب".
وتابع: "الفرق الكبيرة لديها شيء من السحر، والبعض يسميه الحظ، لكنه دائما ما يقف مع الكبار".
وفي الشوط الثاني، تمكن الأهلي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 84 عن طريق إمام عاشور، ثم أضاف محمد مجدي قفشة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وتوج فريق الأهلي بلقب بطولة كأس مصر لموسم 2022 - 2023 للمرة الـ39 في تاريخه.