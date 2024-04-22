مفتاح العين للتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال
قال المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو، المدير الفني للعين الإماراتي، إن فريقه سيحاول تقديم أفضل ما لديه حين يحل ضيفا على الهلال السعودي، غدا الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وتغلب العين 4/2 على الهلال، الأربعاء الماضي، في الذهاب، ليوقف مسيرة انتصارات الهلال على مدار 34 مباراة متتالية في جميع المسابقات.
وقال كريسبو: "جئنا إلى الرياض لإظهار أفضل ما لدينا بعد النتائج القوية التي حققناها، نشعر بالفخر لوصولنا إلى نصف النهائي بدوري الأبطال".
وأضاف: "أتمنى أن تحضر جماهيرنا بقوة في المباراة، متعة كرة القدم الحقيقية تكتمل بالحضور الجماهيري الكبير".
وتابع المدرب الأرجنتيني: "نتطلع إلى حسم المواجهة والتأهل للنهائي".
وبفوزه في الذهاب، ثأر كريسبو لخسارته 0/7 من الهلال بدوري الأبطال، أثناء قيادة الدحيل القطري الموسم الماضي.
وأضاف كريسبو: "نحن مطالبون بإظهار ثقتنا في أنفسنا واحترام منافسنا لتحقيق أهدافنا".
من جانبه، قال خالد الهاشمي لاعب العين إن فريقه لا يخشى الحضور الجماهيري الكبير للهلال في مباراة الغد.
وأضاف: "لعبنا مباراة دور الثمانية (أمام النصر في الرياض) هنا وسط حضور جماهيري كبير، نمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع كل الظروف؛ لأننا العين ونمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ومؤثرة".
وأتم: "جماهير فريقنا ستحضر معنا في مباراة الغد كالمعتاد".
وعن اللاعب الذي يخشاه في صفوف الهلال، أجاب الهاشمي: "لا يوجد لاعب يرتدي قميص العين يخشى أي لاعب في الهلال".