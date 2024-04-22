مفتاح العين للتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال

قال المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو، المدير الفني للعين الإماراتي، إن فريقه سيحاول تقديم أفضل ما لديه حين يحل ضيفا على الهلال السعودي، غدا الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتغلب العين 4/2 على الهلال، الأربعاء الماضي، في الذهاب، ليوقف مسيرة انتصارات الهلال على مدار 34 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

وقال كريسبو: "جئنا إلى الرياض لإظهار أفضل ما لدينا بعد النتائج القوية التي حققناها، نشعر بالفخر لوصولنا إلى نصف النهائي بدوري الأبطال".

وأضاف: "أتمنى أن تحضر جماهيرنا بقوة في المباراة، متعة كرة القدم الحقيقية تكتمل بالحضور الجماهيري الكبير".