مثل الفأر ميسي.. إشادة غريبة بجوهرة برشلونة الجديدة
كال خافيير أغيري، المدير الفني لفريق ريال مايوركا، المديح على لامين يامال، نجم برشلونة، مشبها إياه بـ"الفأر"، وكأنه يشبه ليونيل ميسي، نجم الفريق السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، في سرعته العالية.
تصريحات أغيري جاءت بعد فوز برشلونة على مايوركا، مساء الجمعة، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، ونجح يامال في تسجيل هدف المباراة الوحيد.
وقال أغيري في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إسبانية: "أتذكر المرة الأولى التي رأيت فيها ميسي، كنت مع فريق شباب إشبيلية، طلب مني مساعدي أن أذهب لرؤيته وفي 5 دقائق بدا لي كـ(الفأر) الصغير بسبب سرعته".
وأضاف: "لامين يامال يبدو هكذا، مثل الفأر، إذا استمر هذا الأمر على هذا النحو، فسوف يجلب الكثير من السعادة إلى برشلونة".
وتابع: "كوبارسي يبدو أقل جودة من لامال فيما يتعلق بحسم المباريات، لامين يستطيع فعل ذلك".
واستطرد: "مع هذا الهدف عليك أن تشيد به، ليس هناك شيء آخر يمكنك القيام به، لقد بذلنا جهدًا كبيرًا ولكن في النهاية لم يكن ذلك كافيًا بالنسبة لنا، الهزائم، حتى لو كانت مستحقة، مؤلمة".
ورفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة من 28 مباراة (18 فوزًا، 7 تعادلات، 3 هزائم)، مُرتقيًا إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.
ويتقدم برشلونة بنقطتين عن صاحب المركز الثالث، جيرونا، الذي خاض مباراة أقل. ويتخلف الفريق الكتالوني بـ5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، علمًا أن الأخير خاض مباراة واحدة أقل أيضًا.
في المقابل، تجمد رصيد ريال مايوركا عند 27 نقطة من 28 مباراة (5 انتصارات، 12 تعادلًا، 11 هزيمة)، مُحتلًا المركز الـ15.