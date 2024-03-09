مثل الفأر ميسي.. إشادة غريبة بجوهرة برشلونة الجديدة

كال خافيير أغيري، المدير الفني لفريق ريال مايوركا، المديح على لامين يامال، نجم برشلونة، مشبها إياه بـ"الفأر"، وكأنه يشبه ليونيل ميسي، نجم الفريق السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، في سرعته العالية.

تصريحات أغيري جاءت بعد فوز برشلونة على مايوركا، مساء الجمعة، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، ونجح يامال في تسجيل هدف المباراة الوحيد.

وقال أغيري في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إسبانية: "أتذكر المرة الأولى التي رأيت فيها ميسي، كنت مع فريق شباب إشبيلية، طلب مني مساعدي أن أذهب لرؤيته وفي 5 دقائق بدا لي كـ(الفأر) الصغير بسبب سرعته".