ميتروفيتش يحافظ على سجل الهلال من دون هزيمة بتعادل قاتل أمام النصر

وسجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفا من ركلة جزاء قبل صفارة النهاية، ليتعادل الهلال 1-1 مع غريمه النصر في قمة الرياض، يوم الجمعة، ليحبط النصر الذي تقدم بهدف سجله أوتافيو بعد مرور 24 ثانية فقط من بداية المباراة، ويبقى البطل من دون هزيمة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وسجل أوتافيو أسرع هدف في تاريخ قمة الرياض، بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة بعد تمريرة من زميله كريستيانو رونالدو، الذي أهدر أكثر من فرصة خطيرة على مدار شوطي المباراة لمضاعفة النتيجة، في مباراة شهدت تفوق النصر.

ولكن ضغط الهلال أسفر عن هدف في اللحظات الأخيرة عن طريق الصربي ميتروفيتش.