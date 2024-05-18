ميتروفيتش يحافظ على سجل الهلال من دون هزيمة بتعادل قاتل أمام النصر
حافظ نادي الهلال السعودي على سجله الخالي من الهزائم في دوري روشن لهذا الموسم، بعد أن خطف تعادلا قاتلا من النصر في اللحظات الأخيرة، خلال مباراة الفريقين مساء الجمعة.
وسجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفا من ركلة جزاء قبل صفارة النهاية، ليتعادل الهلال 1-1 مع غريمه النصر في قمة الرياض، يوم الجمعة، ليحبط النصر الذي تقدم بهدف سجله أوتافيو بعد مرور 24 ثانية فقط من بداية المباراة، ويبقى البطل من دون هزيمة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.
وسجل أوتافيو أسرع هدف في تاريخ قمة الرياض، بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة بعد تمريرة من زميله كريستيانو رونالدو، الذي أهدر أكثر من فرصة خطيرة على مدار شوطي المباراة لمضاعفة النتيجة، في مباراة شهدت تفوق النصر.
ولكن ضغط الهلال أسفر عن هدف في اللحظات الأخيرة عن طريق الصربي ميتروفيتش.
وأحرز الهلال لقب الدوري للمرة 19 في تاريخه معززا رقمه القياسي بفوزه 4-1 على الحزم يوم 11 مايو الماضي.
وكان الهلال يمني النفس بمواصلة الانتصارات المتتالية في الدوري والوصول للفوز رقم 25 على التوالي بالمسابقة.
لكن النصر الوصيف حرمه منذ ذلك، ليبقى الفارق بينهما 12 نقطة قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس ملك السعودية، في آخر فرصة لفريق الهداف رونالدو لتحقيق بطولة رسمية هذا الموسم، بعدما استهل الموسم بالفوز بالبطولة العربية على حساب الهلال.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: