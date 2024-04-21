ضجة بسبب تصرف ميسي بعد ألبوم تايلور سويفت

تسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الامريكي في ضجة قوية في أوساط معجبي المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت وذلك بعدما قرر إلغاء متابعة صديقها السابق "جو ألوين" على حسابه في موقع "إنستغرام".

وقرر ميسي الذي يجمع حسابه على إنستغرام عشرات الملايين من المتابعين، إلغاء متابعة "جو ألوين" الممثل البريطاني الذي انفصل عن تايلور سويفت بعد 6 سنوات من المواعدة.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن الممثل البريطاني الذي لعب دور البطولة في عدة أفلام شهيرة، اكتشف أن بعض الأغاني في ألبوم تايلور سويفت الجديد انتقدت علاقتها به والتي كانت نهايتها بطريقة غير مألوفة في أبريل 2023.

لكن تزامن إصدار سويفت ألبوم جديد يذكر تفاصيل علاقتها مع ألوين، بإلغاء النجم الارجنتيني لنادي إنتر ميامي، متابعة جو ألوين، أثار تكنهات وسط معجبيها من أن يكون موقف ميسي كان متعمدا.

ولاحظ معجبو المغنية الأمريكية أن أسطورة منتخب الأرجنتين ميسي قد ألغى متابعة ألوين على منصة إنستغرام في أعقاب إصدار الألبوم، فيما تهاطلت ردود الأفعال التي أشادت بموقف القائد الحالي لإنتر ميامي، على الرغم من أنه لا يوجد ما يؤكد أن ميسي قد قام بحذف ألوين ردا على انقطاع علاقته بتايلور سويفت.