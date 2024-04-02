تياغو ميسي يسجل هدفا رائعا ويتوج ببطولة مع ناشئي إنتر ميامي (فيديو)

سجل تياغو ميسي، نجل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفا رائعا على طريقة والده، مع فريق تحت 13 سنة بأكاديمية إنتر ميامي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل كبير، متوقعين أن يصبح تياغو خليفة لوالده في الملاعب قريبا.

وارتدى تياغو القميص رقم "10" الشهير الذي يرتديه والده، وسجل هدفًا رائعًا خلال مشاركته في بطولة كأس إيستر الدولية، المعروفة أيضًا باسم "كأس عيد الفصح"، التي أقيمت في الفترة من 27 إلى 30 مارس، وشارك في البطولة أكثر من 300 فريق، من أكثر من 24 ولاية في الولايات المتحدة.