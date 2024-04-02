تياغو ميسي يسجل هدفا رائعا ويتوج ببطولة مع ناشئي إنتر ميامي (فيديو)
سجل تياغو ميسي، نجل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفا رائعا على طريقة والده، مع فريق تحت 13 سنة بأكاديمية إنتر ميامي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل كبير، متوقعين أن يصبح تياغو خليفة لوالده في الملاعب قريبا.
وارتدى تياغو القميص رقم "10" الشهير الذي يرتديه والده، وسجل هدفًا رائعًا خلال مشاركته في بطولة كأس إيستر الدولية، المعروفة أيضًا باسم "كأس عيد الفصح"، التي أقيمت في الفترة من 27 إلى 30 مارس، وشارك في البطولة أكثر من 300 فريق، من أكثر من 24 ولاية في الولايات المتحدة.
وشملت المسابقة، التي ضمت فتيات وفتيانا تتراوح أعمارهم بين 10 و 19 عامًا، تياغو ميسي في فئته، مع بنيامين سواريز ابن لويس سواريز، الذي انضم أيضًا أخيرًا إلى الفريق.
وخلال البطولة، سجل الصبي، البالغ من العمر 12 عامًا، هدفًا رائعا، حيث ظهر وهو يتحكم في الكرة، ويواجه حارس مرمى فريق دي. لاس جارزاس، ليسكن الكرة الشباك ببراعة، ويحتفل ويعانق زملاءه في الفريق.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها ابن ليونيل ميسي في بطولة للناشئين، حيث توج في فبراير الماضي فريق الشباب في إنتر ميامي بطلاً لكأس ويستون، بفوزه على كي بيسكاين 4-0 في النهائي، تحت أنظار والده الذي تواجد في المدرجات.