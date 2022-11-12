ريال مدريد غاضب من "استهداف" اللاعبين لفينيسيوس جونيور في الليغا
قالت صحيفة "أس" الإسبانية إن ريال مدريد غاضب من استهداف لاعبي منافسيه للاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور في مباريات الليغا.
ووفقا للصحيفة فقد بدأ استهداف اللاعبين لفينيسيوس يؤثر، بشكل خطير، على عقلية اللاعب الشاب، وعلى أدائه على أرض الملعب.
وذكرت "أس" أن فينيسيوس يشعر بالعزل المطلق على أرض الملعب، ويشعر أنه لا يحصل على الحماية إلا من ريال مدريد.
في حي ترى حاشية فينيسيوس أنه لا شيء سيغير موقفه حول استمراره بالاحتجاج وبغضب على أرض الملعب ولن يتوقف عن جذب انتباه الحكام على تدخلات منافسيه.
وبحسب الإحصائيات فإن فينيسيوس يتعرض لمتوسط 3.4 إعاقة من جانب المنافسين في المباراة الواحدة في الدوري الإسباني في حين يتعرض لمتوسط 1.8 خطأ في مباريات دوري أبطال أوروبا.
وأكدت "أس" أن ريال مدريد لديه أمل ضئيل في أن تعمل السلطات للدفاع عن فينيسيوس، حيث يرون أن فينيسيوس سيغادر مع البرازيل متحمسا للمشاركة في كأس العالم لكن اللاعب حزين جدا لأنه يعرف ما ينتظره في الدوري عند عودته من قطر.
ولا يغيب عن ريال مدريد تصريح إيفان باليو ظهير رايو فاييكانو والذي اعترف باستفزاز فينيسوس قال: "من الصعب إيقاف لاعبين من هذا القبيل دون البحث عن حيل صغيرة، وتلك كرة القدم الأخرى".
وقد ظهر اللاعب الألباني وهو يصفع فينيسيوس خلال فوز فريقه 3/2 على ريال مدريد في مواجهة الفريقين قبل أيام.
وسجل فينيسيوس جونيور هذا الموسم مع ريال مدريد في الليغا 6 أهداف وصنع 3 في 14، علما أنه سجل 4 أهداف وصنع هدفا في 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا.
ويملك ريال مدريد 35 نقطة من 14 مباراة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا متأخرا بنقطتين عن المتصدر برشلونة.
وحقق ريال مدريد 11 فوزا وتعادل مرتين وخسر مرة في الليغا هذا الموسم.
ومن المقرر أن يستأنف ريال مدريد مشواره في الليغا بعد كأس العالم بمواجهة بلد الوليد يوم 31 ديسمبر في الجولة الـ15.