ريال مدريد غاضب من "استهداف" اللاعبين لفينيسيوس جونيور في الليغا

وذكرت "أس" أن فينيسيوس يشعر بالعزل المطلق على أرض الملعب، ويشعر أنه لا يحصل على الحماية إلا من ريال مدريد.

في حي ترى حاشية فينيسيوس أنه لا شيء سيغير موقفه حول استمراره بالاحتجاج وبغضب على أرض الملعب ولن يتوقف عن جذب انتباه الحكام على تدخلات منافسيه.

وبحسب الإحصائيات فإن فينيسيوس يتعرض لمتوسط 3.4 إعاقة من جانب المنافسين في المباراة الواحدة في الدوري الإسباني في حين يتعرض لمتوسط 1.8 خطأ في مباريات دوري أبطال أوروبا.