حارس ميسي يركض معه أثناء الهجمة ضد الهلال (فيديو)
عاد ياسين تشويكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليثير الجدل مرة أخرى، ولكن هذه المرة خلال مباراة إنتر ميامي ضد الهلال السعودي في كأس موسم الرياض.
وقاد ميسي فريق إنتر ميامي أمام الهلال، في المباراة التي شهدت فوز الأخير 4-3 وديا على إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض على ملعب المملكة أرينا اليوم الاثنين رغم تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفا وصنع آخر.
وتداول مغردون فيديو ظهر فيه ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي، وهو يركض معه على خط التماس إذا هاجم، ويعود معه إلى المنطقة الدفاعية، حال تراجع النجم الأرجنتيني لأداء واجبه الدفاعي.
يذكر أن تشويكو ظهر في مباريات ميسي مع إنتر ميامي، وهو يقف على الخط ويركض ويتحرك مع كل اتجاه يذهب إليه النجم الأرجنتيني، خاصة مع نهاية النصف الأول من أي مباراة أو عقب نهاية المواجهات.
وياسين تشويكو هو جندي أمريكي سابق اختاره الإنجليزي ديفيد بيكهام أحد ملاك إنتر ميامي، شخصيا لمرافقة ميسي وعائلته خلال فترة تواجده بالولايات المتحدة.
ويعد تشويكو متخصصا في الفنون القتالية، خاصة الملاكمة والتايكوندو، حيث سبق أن شارك في بعض بطولات الملاكمة.