حارس ميسي يركض معه أثناء الهجمة ضد الهلال (فيديو)

وقاد ميسي فريق إنتر ميامي أمام الهلال، في المباراة التي شهدت فوز الأخير 4-3 وديا على إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض على ملعب المملكة أرينا اليوم الاثنين رغم تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفا وصنع آخر.

وتداول مغردون فيديو ظهر فيه ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي، وهو يركض معه على خط التماس إذا هاجم، ويعود معه إلى المنطقة الدفاعية، حال تراجع النجم الأرجنتيني لأداء واجبه الدفاعي.