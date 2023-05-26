ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع بروسيا دورتموند لحسم صفقة جود بيلينغهام

أكدت صحيفة "ماركا" توصل ريال مدريد لاتفاق مبدئي مع بروسيا دورتموند على التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام هذا الصيف.

ويواجه بيلينغهام أكثر الأيام صعوبة وأهمية في حياته المهنية، فعلى الرغم من الإصابة التي قد تتركه خارج المباراة الحاسمة أمام ماينز، فإن الإنجليزي يقترب من تحقيق لقب الدوري الألماني في الجولة الأخيرة من البوندسليغا، غدا السبت.

وسيرى لاعب خط الوسط مستقبله بشكل أوضح مع خوض فريقه آخر مباراة الموسم الحالي بمواجهة ماينز في آخر جولة في الدوري الألماني.