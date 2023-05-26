ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع بروسيا دورتموند لحسم صفقة جود بيلينغهام
أكدت صحيفة "ماركا" توصل ريال مدريد لاتفاق مبدئي مع بروسيا دورتموند على التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام هذا الصيف.
ويواجه بيلينغهام أكثر الأيام صعوبة وأهمية في حياته المهنية، فعلى الرغم من الإصابة التي قد تتركه خارج المباراة الحاسمة أمام ماينز، فإن الإنجليزي يقترب من تحقيق لقب الدوري الألماني في الجولة الأخيرة من البوندسليغا، غدا السبت.
وسيرى لاعب خط الوسط مستقبله بشكل أوضح مع خوض فريقه آخر مباراة الموسم الحالي بمواجهة ماينز في آخر جولة في الدوري الألماني.
وبحسب "ماركا"، فقد ساعدت زيارة قام بها مبعوثو ريال مدريد مؤخرًا إلى ألمانيا في تقريب المواقف بشكل نهائي من بروسيا دورتموند.
وأكدت الصحيفة التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال بيلينغهام، وهي الخطوة التي كان يجب القيام بها لضمان الصفقة.
ويعتبر قادة ومدرب ريال مدريد التوقيع مع بيلينغهام أمرا استراتيجيًا؛ بهدف تقوية خط الوسط بلاعب يمتلك لمسة ورؤية وقدرة على الوصول إلى منطقة الخصم.
وأوضحت أنه في الاجتماع الأخير الذي عقده فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مع خوسيه أنخيل سانشيز وكارلو أنشيلوتي، تم إبلاغ المدرب بحالة المفاوضات والاستعداد الجيد لجميع الأطراف لحسم صفقة بيلينغهام.
وأفادت "ماركا" بأن مبلغ 100 مليون يورو هي نقطة البداية لحسم الصفقة، ويمكن أن يرتفع المبلغ اعتمادًا على بنود معينة تتعلق بأداء ومشاركات بيلينغهام.
وأشارت إلى أن بروسيا دورتموند لم يفكر في إدراج لاعبين كورقة في الصفقة.
وذكرت الصحيفة أنه كان أمام بيلينغهام عروض مالية أفضل على الطاولة، لكن أولويته كانت ولا تزال اللعب للفريق الملكي.
وشارك بيلينغهام في 42 مباراة مع بروسيا دورتموند هذا الموسم سجل فيها 14 هدفا وصنع 7، ومنذ انضمامه للفريق خاض بيلينغهام 132 مباراة سجل فيها 24 هدفا وصنع 25، بحسب موقع "transfermarkt".