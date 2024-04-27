كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أولوية برشلونة في السوق الصيفي المقبل، مع اقتراب الفريق الكتالوني من الخروج من الموسم الحالي بصفر ألقاب.

ويريد برشلونة أن ينهي الموسم في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني؛ للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني.

وبالتوازي مع ذلك، يخطط برشلونة لإبرام صفقات صيفية، مع تأكد بقاء تشافي في تدريب النادي الموسم المقبل.

ويضع برشلونة أنظاره على لاعبين ذوي "تكلفة منخفضة"؛ وهو ما يسمح به اقتصاد النادي حاليًا.

ويستهدف برشلونة اللاعب الأرجنتيني غويدو رودريغيز لاعب ريال بيتيس، وسيكون التعاقد مع اللاعب مجانا؛ لأن عقده ينتهي في 30 يونيو المقبل.