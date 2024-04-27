أولوية برشلونة في السوق الصيفي
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أولوية برشلونة في السوق الصيفي المقبل، مع اقتراب الفريق الكتالوني من الخروج من الموسم الحالي بصفر ألقاب.
ويريد برشلونة أن ينهي الموسم في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني؛ للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني.
وبالتوازي مع ذلك، يخطط برشلونة لإبرام صفقات صيفية، مع تأكد بقاء تشافي في تدريب النادي الموسم المقبل.
ويضع برشلونة أنظاره على لاعبين ذوي "تكلفة منخفضة"؛ وهو ما يسمح به اقتصاد النادي حاليًا.
ويستهدف برشلونة اللاعب الأرجنتيني غويدو رودريغيز لاعب ريال بيتيس، وسيكون التعاقد مع اللاعب مجانا؛ لأن عقده ينتهي في 30 يونيو المقبل.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن غويدو رودريغيز، البالغ من العمر 30 عامًا، لاعب خط وسط أثبت كفاءته، ويملك قدرات بدنية وتكتيكية رائعة.
وذكرت أن لاعبا بمستوى عالٍ سيكون في متناول يد برشلونة، وأحدهم جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ.
وكيميتش، البالغ من العمر 29 عامًا، ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في يونيو 2025؛ ما يعني أن الصيف المقبل قد يكون حاسما بشأن مستقبله.
وبيّنت الصحيفة الإسبانية أنه في الوقت الحالي لم يستجب كيميتش بشكل إيجابي لمحاولات بايرن ميونخ تجديد العقد.
ويجد بايرن ميونخ نفسه في وضع معقد إذا لم يجدد كيميتش، فسيتعين عليه الاختيار بين الاحتفاظ به، مع إمكانية مغادرته مجانًا عام 2025، أو بيعه الصيف المقبل للحصول على عائد مادي.
وقدّرت الصحيفة تكلفة التعاقد مع كيميتش بين 30 إلى 35 مليون يورو، لكنه رغم ذلك يعد مبلغا يصعب تحمله في برشلونة.
لكن رغبة كيميتش في الانضمام إلى برشلونة معروفة أيضًا من خلال تشافي، الذي تحدث مع اللاعب مرات عديدة الصيف الماضي، بعد أن كشف المدير الفني عن اهتمام النادي بالتعاقد معه.
وهناك لاعب ثالث على جدول أعمال برشلونة، هو أمادو أونانا لاعب إيفرتون.
ويبلغ أونانا من العمر 22 عامًا، لكن التوقعات العالية لناديه تعقّد وصوله إلى برشلونة.