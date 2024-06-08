نجم الزمالك يكشف حقيقة تشجيعه للأهلي قبل انضمامه للفريق الأبيض
كشف مصطفى شلبي، نجم فريق الزمالك المصري، حقيقة تشجيعه ودعمه للغريم التقليدي الأهلي قبل الانتقال للفريق الأبيض قادمًا من إنبي.
وكان مصطفى شلبي انضم لصفوف الزمالك في صيف 2022 بعقد يمتد لمدة 4 سنوات، حتى صيف 2026.
وقال مصطفى شلبي في تصريحات تلفزيونية: "أي لاعب يتشرف باللعب للزمالك، ولعب كرة القدم طبيعي يوم فوق وآخر تحت".
وبسؤاله عن مفاوضات الانضمام إلى الزمالك، أشار: "كانت لا توجد مفاوضات من الزمالك في البداية، كانت من الأهلي وبيراميدز والمصري، والثلاثة أندية كبيرة ومحترمة".
وأشار: "أي لاعب سيختار الأهلي ولكن عندما ظهرت المفاوضات من الزمالك الأمر اختلف، والأمور حسمت بسهولة جدًا وانتهت في ساعتين، ومرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، قبل القيد بساعتين تواصل مع أيمن الشريعي وكل شيء انتهى، والحقيقة لا يوجد لي تصريح أو صورة تظهر انتمائي لأي ناد معين حتى يقال أنني كنت أميل للانتقال للأهلي".
وتابع: "أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، من الشخصيات الجيدة وأحترمه جدًا وهناك تواصل باستمرار معه، وقال لي أهم شيء تبحث عن فرصة للعب، وكان يحاول تقريب المسافات لي، وصلاة الاستخارة حسمت انتقالي للزمالك".
وأكمل: "عرض الأهلي كان أكبر من الزمالك ولكن اخترت الأبيض، ووالدي رحمه الله كان زملكاويًا، وأشقائي يوجد فيهم الأهلاوية والزملكاوية، ولكن الأغلبية يشجعون الزمالك".
وواصل: "أحب الكرة الجيدة والممتعة، الناديان كبار وأي لاعب يتمنى لأحد القطبين ولكن أنا كنت أميل للزمالك في صغري، وكنت أحب مشاهدة حازم إمام وفي الأهلي محمد بركات وأبو تريكة كانا يلفتان انتباهي".
وأشار: "أتمنى الحصول على دوري أبطال أفريقيا مع الزمالك، وإن شاء الله خلال الفترة المقبلة سنركز في الدوري بشكل أكبر، ويومًا ما سأحقق هذه البطولة مع الزمالك".واستطرد: "أمنية حياتي الاعتزال في الزمالك، وعند التجديد المقبل سأوقع على بياض لأطول فترة ممكنة، أي لاعب يتمنى اللعب في الفريق، ولن أتشرط على الزمالك أبدًا".
واختتم: "أحب جماهير الزمالك وأشكرهم على الدعم اللا محدود، لم أر جمهور مثله، وقابلني سوء توفيق بسبب الإصابات وعطلتني بعض الشيء".
ويحتل نادي الزمالك المرتبة الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعد خوض 17 مباراة فقط من البطولة المحلة الموسم الحالي.