نجم الزمالك يكشف حقيقة تشجيعه للأهلي قبل انضمامه للفريق الأبيض

كشف مصطفى شلبي، نجم فريق الزمالك المصري، حقيقة تشجيعه ودعمه للغريم التقليدي الأهلي قبل الانتقال للفريق الأبيض قادمًا من إنبي.

وكان مصطفى شلبي انضم لصفوف الزمالك في صيف 2022 بعقد يمتد لمدة 4 سنوات، حتى صيف 2026.

وقال مصطفى شلبي في تصريحات تلفزيونية: "أي لاعب يتشرف باللعب للزمالك، ولعب كرة القدم طبيعي يوم فوق وآخر تحت".

وبسؤاله عن مفاوضات الانضمام إلى الزمالك، أشار: "كانت لا توجد مفاوضات من الزمالك في البداية، كانت من الأهلي وبيراميدز والمصري، والثلاثة أندية كبيرة ومحترمة".

وأشار: "أي لاعب سيختار الأهلي ولكن عندما ظهرت المفاوضات من الزمالك الأمر اختلف، والأمور حسمت بسهولة جدًا وانتهت في ساعتين، ومرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، قبل القيد بساعتين تواصل مع أيمن الشريعي وكل شيء انتهى، والحقيقة لا يوجد لي تصريح أو صورة تظهر انتمائي لأي ناد معين حتى يقال أنني كنت أميل للانتقال للأهلي".