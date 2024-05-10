برشلونة يحسم أول صفقاته الصيفية

وأكد الصحفي الموثوق غاستون إيدول، المقرب من إدارة منتخب الأرجنتين، أن الأرجنتيني غيدو رودريغيز لاعب ريال بيتيس وقع عقد مبدئي مع برشلونة للانتقال لصفوفه هذا الصيف كلاعب حر.

وأشار إيدول في تصريحات صحفية إلى أن غيدو رودريغيز –بطل كأس العالم مع الأرجنتين- سوف يصل إلى برشلونة كبديل للاعب أوريول روميو.

وسيوقع غيدو رودريغيز على عقد مع برشلونة، يمتد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام آخر بموافقة الطرفين.