برشلونة يحسم أول صفقاته الصيفية
كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني، حسم بالفعل أولى صفقاته الصيفية للموسم الرياضي المقبل.
وأكد الصحفي الموثوق غاستون إيدول، المقرب من إدارة منتخب الأرجنتين، أن الأرجنتيني غيدو رودريغيز لاعب ريال بيتيس وقع عقد مبدئي مع برشلونة للانتقال لصفوفه هذا الصيف كلاعب حر.
وأشار إيدول في تصريحات صحفية إلى أن غيدو رودريغيز –بطل كأس العالم مع الأرجنتين- سوف يصل إلى برشلونة كبديل للاعب أوريول روميو.
وسيوقع غيدو رودريغيز على عقد مع برشلونة، يمتد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام آخر بموافقة الطرفين.
وخرج برشلونة خالي الوفاض بعد أن ودّع السّباق في جميع المسابقات الممكنة هذا الموسم.
وبعد الخسارة أمام جيرونا 2-4، وتتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، قال المدرب تشافي هيرنانديز: "نحن بحاجة إلى تغيير الكثير من الأشياء في الموسم المقبل. حان الوقت للتخطيط مع المدير الرياضي ديكو، والرئيس جوان لابورتا، سنرى ما نريد وما يمكننا فعله".