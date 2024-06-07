رئيس برشلونة السابق يسخر من احتفالات ريال مدريد (فيديو)
سخر خوان جاسبارت، رئيس نادي برشلونة السابق، من احتفالات نادي ريال مدريد بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
وحصل ريال مدريد على لقب دوري الأبطال للمرة 15 في تاريخه بتغلبه على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 يوم السبت الماضي في المباراة النهائية.
وأقام ريال مدريد احتفالية واسعة بحافلة مكشوفة للاعبي الفريق في العاصمة الإسبانية ثم الاحتفال مع الجماهير في ملعب (سانتياغو برنابيو).
وقال جاسبارت في تصريحات نقلتها صحيفة (آس) الإسبانية، إنه تابع احتفالات ريال مدريد بالكامل.
وأضاف: "شاهدت الاحتفال ولكن لم أستمتع به، إنهم يعرفون كيف يحتفلون عند الفوز بعكس برشلونة الذي يحتفل بطريقة مختلفة ويعاني أكثر عندما يخسر".
وتابع: "ريال مدريد يحتفل وكأنه وصل إلى القمر أو فاز بما لم يفز به أحد من قبل.. برشلونة يحتفل بهدوء وحذر".
وتمنى جاسبارت أن يحتفل برشلونة مرة أخرى بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
وتوج برشلونة بلقب دوري الأبطال 5 مرات أعوام: 1992 و2006 و2009 و2011 و2015.
ولم يفز الفريق الكتالوني باللقب على مدار 9 أعوام كاملة منذ آخر تتويج عام 2015 تحت قيادة مدربه الأسبق لويس إنريكي.