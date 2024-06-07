رئيس برشلونة السابق يسخر من احتفالات ريال مدريد (فيديو)

سخر خوان جاسبارت، رئيس نادي برشلونة السابق، من احتفالات نادي ريال مدريد بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وحصل ريال مدريد على لقب دوري الأبطال للمرة 15 في تاريخه بتغلبه على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 يوم السبت الماضي في المباراة النهائية.

وأقام ريال مدريد احتفالية واسعة بحافلة مكشوفة للاعبي الفريق في العاصمة الإسبانية ثم الاحتفال مع الجماهير في ملعب (سانتياغو برنابيو).