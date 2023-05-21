العين يتأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي رغم الخسارة من النصر (فيديو)
العين سيلعب في النهائي مع المتأهل من مباراة الشارقة والجزيرة، وفاز الشارقة 1/0 في الذهاب.
تأهل العين لنهائي كأس مصرف أبوظبي رغم الخسارة 0/1 من منافسه النصر، اليوم الأحد، في إياب نصف النهائي.
وسجل عادل تاعرابت الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 59، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما اصطدمت بإيريك جورجينس دو مينيزيس وتغير اتجاهها.
وتأهل العين للمباراة النهائية بنتيجة إجمالية 4/2 حيث فاز الفريق 4/1 على النصر في مباراة الذهاب قبل أيام.
وسيلعب العين في النهائي مع المتأهل من مباراة الشارقة والجزيرة، وفاز الشارقة 1/0 خارج ملعبه في مباراة الذهاب.
وشباب الأهلي دبي هو أكثر فريق حقق لقب كأس مصرف أبوظبي برصيد 5 ألقاب مقابل لقبين لكل من العين والنصر والوحدة ولقب لكل من عجمان والجزيرة.
وكان العين قد نال لقب كأس مصرف أبوظبي، الموسم الماضي، بالفوز بضربات الترجيح 5/4 على شباب الأهلي دبي بعد التعادل 2/2.