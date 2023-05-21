العين يتأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي رغم الخسارة من النصر (فيديو)

تأهل العين لنهائي كأس مصرف أبوظبي رغم الخسارة 0/1 من منافسه النصر، اليوم الأحد، في إياب نصف النهائي.

وسجل عادل تاعرابت الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 59، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما اصطدمت بإيريك جورجينس دو مينيزيس وتغير اتجاهها.