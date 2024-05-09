أهدف مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ (فيديو)
تقدم بايرن ميونخ الألماني بهدف أول من لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68 من مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.
واستغل ديفيز تمريرة بعيدة المدى من الإنجليزي هاري كين ليتجاوز روديغر مدافع الريال ويصوب بقدمه اليمني كرة قوية استقرت في الزاوية اليسرى لحارس الريال لينين معلنا تقدم فريقه بهدف دون مقابل وبنتيجة (3 ـ 2) باعتبار مباراة الذهاب في ميونخ.
ونجح ريال مدريد في تسجيل هدف، من قدمي ألفونسو ديفيز بالخطأ في مرمى فريقه، لكن الحكم بعد اللجوء لتقنية الفيديو (VAR) حيث احتسب وجود خطأ على دفاع بايرن.
وواصلت كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي سعيها الدؤوب لإعادة المباراة لنقطة البداية لتثمر إحدى الهجمات المنظمة هدف التعادل من المهاجم خوسيلو في الدقيقة 88.
وفيما كانت المباراة متجهة للوقتين الإضافيين باغت خوسيلو الجميع وسجل هدفا ثانيا في مرمى مانوال نوير احتسبه الحكم بعد العودة لتقنية الفار ليتقدم الريال (2 ـ 1) ويفتح أبواب التأهل للنهائي.