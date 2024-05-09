أهدف مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ (فيديو)

تقدم بايرن ميونخ الألماني بهدف أول من لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68 من مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

واستغل ديفيز تمريرة بعيدة المدى من الإنجليزي هاري كين ليتجاوز روديغر مدافع الريال ويصوب بقدمه اليمني كرة قوية استقرت في الزاوية اليسرى لحارس الريال لينين معلنا تقدم فريقه بهدف دون مقابل وبنتيجة (3 ـ 2) باعتبار مباراة الذهاب في ميونخ.