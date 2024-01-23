مشجع يتجاهل محمد صلاح ويدعم مصطفى فتحي (فيديو)
رصدت عدسة "إرم نيوز"، المرافقة لمنتخب مصر خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار، حالة الحزن لدى الجماهير من محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي.
وجاءت حالة الغضب إثر الإصابة التي تعرض لها صلاح في مواجهة غانا، خلال الشوط الأول، وما صاحبها من جدل بتضارب الإعلان عن مدى قوتها، حتى إعلان مدربه الألماني يورغن كلوب استعادة اللاعب لعلاجه في إنجلترا، وهو ما أغضب الجمهور بشدة بسبب رحيل قائد منتخب مصر عن الفريق في ظل هذا الوقت الحساس.
وكان رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، قد ذكر في وقت سابق أن اللاعب سيحتاج فترة تتراوح بين 21 إلى 28 يوما للعودة، وأن إصابته أخطر مما كان متوقعا في البداية.
ويظهر في الفيديو قيام المشجعين حول حافلة فريق منتخب مصر قبل توجههم لملاقاة الرأس الأخضر وهم يقومون بمناداة اللاعبين وتحفيزهم، وهو ما لم يحدث مع صلاح الذي كان يرافق البعثة، إذ قاموا بتجاهله ودعموا زميله مصطفى فتحي الذي كان يقف خلفه قبل الصعود للحافلة.
وتعادل منتخب مصر 2-2 مع الرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، مساء الإثنين، ليتأهل إلى دور الستة عشر كثاني المجموعة، مستغلا تعادل غانا بنفس النتيجة مع موزمبيق.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني من ثلاثة تعادلات خلف الرأس الأخضر الذي ضمن التأهل سابقا كمتصدر للمجموعة بسبع نقاط.
ويحتل منتخب غانا المركز الثالث بنقطتين، بفارق الأهداف عن موزمبيق.
ويتأهل إلى دور الستة عشر أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.