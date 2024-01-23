مشجع يتجاهل محمد صلاح ويدعم مصطفى فتحي (فيديو)

رصدت عدسة "إرم نيوز"، المرافقة لمنتخب مصر خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار، حالة الحزن لدى الجماهير من محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي.

وجاءت حالة الغضب إثر الإصابة التي تعرض لها صلاح في مواجهة غانا، خلال الشوط الأول، وما صاحبها من جدل بتضارب الإعلان عن مدى قوتها، حتى إعلان مدربه الألماني يورغن كلوب استعادة اللاعب لعلاجه في إنجلترا، وهو ما أغضب الجمهور بشدة بسبب رحيل قائد منتخب مصر عن الفريق في ظل هذا الوقت الحساس.

وكان رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، قد ذكر في وقت سابق أن اللاعب سيحتاج فترة تتراوح بين 21 إلى 28 يوما للعودة، وأن إصابته أخطر مما كان متوقعا في البداية.

ويظهر في الفيديو قيام المشجعين حول حافلة فريق منتخب مصر قبل توجههم لملاقاة الرأس الأخضر وهم يقومون بمناداة اللاعبين وتحفيزهم، وهو ما لم يحدث مع صلاح الذي كان يرافق البعثة، إذ قاموا بتجاهله ودعموا زميله مصطفى فتحي الذي كان يقف خلفه قبل الصعود للحافلة.