مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستقطب مواجهة بايرن ميونخ وريال مدريد ضمن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء أنظار عشاق كرة القدم، فيما سيكون الموعد عربيا مع مباراتين هامتين، الأولى في كأس الإمارات والثانية في كأس الملك في السعودية.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ VS ريال مدريد، الساعة 22:00، على قناة beIN Sports HD 1.

كأس رئيس الإمارات

الوصل VS اتحاد كلباء، الساعة 18.20، على قناة AD SPORTS Premium 1

كأس الملك

الاتحاد VS الهلال، الساعة 19:00، على قناة SSC HD