مفاجأة حول موقف نواف العقيدي من المشاركة في دوري أبطال آسيا

وكشف لويس كاسترو مدرب النصر أن العقيدي لن يشارك مع الفريق في دوري أبطال آسيا بسبب العقوبة الانضباطية.

وتم إيقاف نواف العقيدي 5 أشهر، لثبوت طلبه تأجيل معسكر المنتخب السعودي ثم طلبه من إدارة المنتخب إيصال رسالته بعدم رغبته بالانضمام لمعسكر الأخضر في كأس آسيا ثم طلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه سيكون الحارس الثالث للمنتخب في تلك البطولة.

وحسب أحمد الأمير ردا على استفسار أحمد المتابعين :" لا يمكن أن تعمم العقوبة إلا بعد أن يصبح القرار نهائيا وغير قابل للاستئناف، وحتى لو فرضنا أن طلب التعميم قد تم؛ فكيف يرسل طلب التعميم للفيفا دون حيثيات؟ حيث إن حيثيات القرار لم تصدر إلى اللحظة والفيفا لا يمكن يعمم العقوبة دون حيثيات القرار".