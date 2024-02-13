مفاجأة حول موقف نواف العقيدي من المشاركة في دوري أبطال آسيا
فجر القانوني أحمد الأمير، مفاجأة بالتأكيد على إمكانية مشاركة نواف العقيدي حارس مرمى فريق النصر ضد الفيحاء في دوري أبطال آسيا رغم العقوبات التي تمت بحقه مؤخرا.
ويلعب الفيحاء أفضل وصيف من المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا مع نظيره النصر في الـ 9 مساء يوم الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، بتوقيت السعودية.
وكشف لويس كاسترو مدرب النصر أن العقيدي لن يشارك مع الفريق في دوري أبطال آسيا بسبب العقوبة الانضباطية.
وتم إيقاف نواف العقيدي 5 أشهر، لثبوت طلبه تأجيل معسكر المنتخب السعودي ثم طلبه من إدارة المنتخب إيصال رسالته بعدم رغبته بالانضمام لمعسكر الأخضر في كأس آسيا ثم طلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه سيكون الحارس الثالث للمنتخب في تلك البطولة.
وحسب أحمد الأمير ردا على استفسار أحمد المتابعين :" لا يمكن أن تعمم العقوبة إلا بعد أن يصبح القرار نهائيا وغير قابل للاستئناف، وحتى لو فرضنا أن طلب التعميم قد تم؛ فكيف يرسل طلب التعميم للفيفا دون حيثيات؟ حيث إن حيثيات القرار لم تصدر إلى اللحظة والفيفا لا يمكن يعمم العقوبة دون حيثيات القرار".
وتابع :" لا يوجد مصطلح يسمى تعميما آسيويا، التعميم لا يكون إلا على المستوى العالمي بعد موافقة الفيفا".
كان الأمير قد انتقد تصريحات كاسترو مدرب النصر حول إيقاف العقيدي آسيويا عبر إكس معلقًا :" مصيبة إذا مدرب الفريق لا يوجد لديه خبير قانوني يوضح له تفاصيل القرارات القانونية".