"شخصية البطل لن تنفع".. تحذير مبكر لريال مدريد

كلمات السر في الفوز

صحيح أن لشخصية البطل عاملًا كبيرًا في فوز ريال مدريد، لكن هناك عدة عوامل أخرى أثرت في النتيجة.

على رأس تلك الأسباب الحارس الأمين أندريه لونين الذي تصدى لثلاث كرات كان من الممكن أن يسكن منها كرتان على الأقل الشباك.

ومن أمامه كان هناك أنطونيو روديغر الذي لعب واحدة من أكثر مبارياته تأثيرًا في نتائج ريال مدريد مؤخرًا، بثلاثة إبعادات لكرات خطيرة وثلاث مرات منع فيها تسديدات اتجاه المرمى.

أضف إلى هؤلاء جود بيلينغهام الذي أصبح واحدًا من أربعة لاعبين فقط في تاريخ دوري أبطال أوروبا سجلوا أو صنعوا في أول ست مباريات لهم مع فريقهم الجديد بالبطولة، هم أرتيم دزوبيا مع زينيت وكيليان مبابي في باريس سان جيرمان، وسباستيان هالير في أياكس.

وأخيرًا صاحب هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة فينيسيوس جونيور والذي كاد يكلف فريقه كثيرًا لو تم طرده في المباراة بسبب أعصابه التي فلتت للحظة، لكنه كان بطل الليلة بهدفه رقم 18 مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يضعه في المركز الرابع خلف كريستيانو رونالدو (105) وكريم بنزيما (78) وراؤول غونزاليس (66) كأكثر من سجل للملكي في البطولة، وبالتساوي مع مواطنه رودريغو.

سبب أخير في فوز الملكي هو اللاعب البلجيكي لويس أوبيندا، الذي سدد وحده أربعًا من تسديدات لايبزيغ، جميعها كانت خارج المرمى، وأبرزها تلك التسديدات كانت في الدقيقة الـ 47 بعدما مرَّ من أندير لونين تمامًا وبدلًا من التسجيل حاول المراوغة من جديد فأمسك الحارس بالكرة بسهولة.