سبورت: ريال مدريد لن يجدد عقد مودريتش

قالت صحيفة "سبورت" إن ريال مدريد قرر عدم تجديد عقد لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، وقد تم تجديده الصيف الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتعين على مودريتش البحث عن وجهة جديدة إذا أراد الاستمرار في اللعب حيث يبلغ من العمر 38 عاما.

وأشارت إلى أن مودريتش يعرف أنه لن يستمر مع ريال مدريد، وأن عدد الدقائق التي يلعبها هذا الموسم، كانت بشكل أساسي بسبب الإصابات التي تعرض لها لاعبون مثل إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني.

وشارك مودريتش هذا الموسم في 24 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، بواقع 16 مباراة في الليغا، و5 في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في كأس السوبر الإسباني، ومباراة في كأس ملك إسبانيا.