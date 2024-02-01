سبورت: ريال مدريد لن يجدد عقد مودريتش
قالت صحيفة "سبورت" إن ريال مدريد قرر عدم تجديد عقد لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش.
وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، وقد تم تجديده الصيف الماضي.
وأوضحت الصحيفة أنه سيتعين على مودريتش البحث عن وجهة جديدة إذا أراد الاستمرار في اللعب حيث يبلغ من العمر 38 عاما.
وأشارت إلى أن مودريتش يعرف أنه لن يستمر مع ريال مدريد، وأن عدد الدقائق التي يلعبها هذا الموسم، كانت بشكل أساسي بسبب الإصابات التي تعرض لها لاعبون مثل إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني.
وشارك مودريتش هذا الموسم في 24 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، بواقع 16 مباراة في الليغا، و5 في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في كأس السوبر الإسباني، ومباراة في كأس ملك إسبانيا.
ولم يشارك مودريتش حتى في عمليات الإحماء في المباراتين الأخيرتين في الدوري الإسباني أمام ألميريا ولاس بالماس.
وبرر أنشيلوتي ذلك قائلا: "إنه أسطورة ولن أجعله يقوم بالإحماء إذا لم يشارك، يمكنني أن أفعل ذلك مع أردا غولر، لكن ليس مع مودريتش".
وأكدت "سبورت" أنه مع شفاء المصابين سيجلس مودريتش على دكة البدلاء.
وجهة مودريتش
وسيتعين على مودريتش اتخاذ قرار بشأن مستقبله، حيث سبق أن تلقى عروضا من السعودية لكنه رفضها، وفي الصيف سيتعين عليه اختيار الوجهة.
وذكرت الصحيفة أن كل شيء يشير إلى أن مودريتش سيستمر في اللعب ويتجلى ذلك مع المنتخب الكرواتي، وسيشارك في كأس الأمم الأوروبية 2024.
وانتقل مودريتش لريال مدريد صيف العام 2013 من توتنهام مقابل 35 مليون يورو وفاز مع الميرنغي بكل الألقاب الجماعية الممكنة.
وشارك مودريتش مع ريال مدريد في 512 مباراة سجل فيها 38 هدفا وصنع 83 ونال جائزتي الكرة الذهبية وذا بيست لأفضل لاعب في العالم، العام 2018.