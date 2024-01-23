سبالينكا تسحق كريتشيكوفا وتلاقي جوف في نصف نهائي أستراليا المفتوحة للتنس

تغلبت أرينا سبالينكا على التشيكية باربورا كريتشيكوفا 6/2 و6/ في مباراة سريعة في دور الثمانية اليوم الثلاثاء لتواصل الدفاع عن لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتضرب موعدًا في قبل النهائي مع كوكو جوف بطلة أمريكا المفتوحة.

وبعد أن استغرقت أول مباراتين في دور الثمانية على ملعب رود ليفر سبع ساعات، بدأت سبالينكا مباراتها بقوة وكأنها تسعى لضمان عودة جدول المباريات للمسار الصحيح قبل المواجهة الأخيرة اليوم.

وتفوقت لاعبة روسيا البيضاء على بطلة فرنسا المفتوحة السابقة لتمدد سلسلة انتصاراتها في ملبورن بارك إلى 12 مباراة وتبلغ قبل النهائي بعدما خسرت 16 شوطًا فقط.

وقالت: "اعتقد أنها كانت مباراة رائعة حقًّا اليوم. قدمت أداءً رائعًا وأتمنى مواصلة هذا الأداء أو أفضل منه كما أقول دائمًا".