سبالينكا تسحق كريتشيكوفا وتلاقي جوف في نصف نهائي أستراليا المفتوحة للتنس
تغلبت أرينا سبالينكا على التشيكية باربورا كريتشيكوفا 6/2 و6/ في مباراة سريعة في دور الثمانية اليوم الثلاثاء لتواصل الدفاع عن لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتضرب موعدًا في قبل النهائي مع كوكو جوف بطلة أمريكا المفتوحة.
وبعد أن استغرقت أول مباراتين في دور الثمانية على ملعب رود ليفر سبع ساعات، بدأت سبالينكا مباراتها بقوة وكأنها تسعى لضمان عودة جدول المباريات للمسار الصحيح قبل المواجهة الأخيرة اليوم.
وتفوقت لاعبة روسيا البيضاء على بطلة فرنسا المفتوحة السابقة لتمدد سلسلة انتصاراتها في ملبورن بارك إلى 12 مباراة وتبلغ قبل النهائي بعدما خسرت 16 شوطًا فقط.
وقالت: "اعتقد أنها كانت مباراة رائعة حقًّا اليوم. قدمت أداءً رائعًا وأتمنى مواصلة هذا الأداء أو أفضل منه كما أقول دائمًا".
وأضافت: "لقد عملت بجدية العام الماضي وفي فترة الإعداد للموسم الحالي، أعتقد أن الأمر برمته يتعلق بالعمل الجاد. أبذل قصارى جهدك في التدريبات حتى تكون مستعدًا للمباراة بأفضل ما يمكنك".
وأطلقت المصنفة الثانية إرسالها وضربات أرضية فوق الشبكة مصحوبة بصرخاتها الشهيرة، وكسرت إرسال منافستها التشيكية المصنفة التاسعة ثلاث مرات لتنزع المجموعة الأولى بعد ما يزيد قليلًا على 30 دقيقة.
وحسمت سبالينكا إرسالها الأول في المجموعة الثانية دون أن تسمح لمنافستها بالفوز بأي شوط بعد ضربتين أماميتين قويتين وسرعان ما استمتعت بالإرسال الثاني للاعبة التشيكية لتكسر إرسال منافستها مرة أخرى.
وكانت الأجواء في الملعب الرئيس هادئة حيث استمرت المباراة من جانب واحد نظرًا لأن كل ما حاولت كريتشيكوفا القيام به تقريبًا لتغيير مسار اللقاء هو رد الضربات من الجانب الآخر للشبكة.
وفي الشوط السادس، تمكنت كريتشيكوفا مرة أخرى من كسر إرسال سبالينكا - وهي ثاني لاعبة فقط تفعل ذلك في ملبورن بارك هذا العام - ثم قلصت الفارق إلى 4/3.
وخسرت كريتشيكوفا المجموعة الأولى في ثلاث من مبارياتها الأربع في طريقها إلى دور الثمانية، لكن لم تتمكن من العودة أمام منافستها القادمة من روسيا البيضاء.
وأطلقت سبالينكا ضربتين قويتين في الإرسال ثم كسرت إرسال منافستها التشيكية لتضرب موعدًا في قبل النهائي مع الأمريكية جوف التي حرمتها من لقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى في نهائي فلاشينغ ميدوز في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ومع خروج جميع المصنفات باستثناء واحدة في النصف العلوي من القرعة، بما في ذلك إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميًّا، فإن مباراة سبالينكا وجوف يمكن أن تحدد بشكل كبير بطلة أستراليا المفتوحة هذا العام.