آندي موراي مستاء من كثرة سؤاله عن الاعتزال

قال لاعب التنس البريطاني المخضرم آندي موراي بعد هزيمته في الدور الثاني ببطولة إنديان ويلز أمام الروسي أندريه روبليف 7-6 و6-1، مساء الجمعة، إنه لا يزال يخطط للاعتزال، وإسدال الستارة على مسيرته الحافلة في الصيف المقبل، وعبّر عن استيائه من استمرار توجيه الأسئلة إليه بهذا الخصوص رغم إعلانه المسبق عن موعد الاعتزال.

وسبق لموراي، البالغ من العمر 36 عامًا، القول إنه لن ينافس في أي بطولة بعد الصيف المقبل، لكن لم يتضح إن كان سيعتزل بعد بطولة ويمبلدون أو بعد أولمبياد باريس الصيفي أم بعد أمريكا المفتوحة.

وقال للصحفيين: "أشعر وكأن الكل لا ينصت إليَّ، وأخطط للاعتزال هذا الصيف، ولا أعرف ما الذي يفترض أن أقوله أكثر من ذلك، وطوال 18 شهرًا أو نحو ذلك وأنا أتلقَّى أسئلة عن هذا الأمر، وبالتأكيد فكرت أنا في ذلك، لكنني كما تعرفون لم أتخذ قرارًا".