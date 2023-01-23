نادي النصر يبدأ مفاوضات تجديد عقد تاليسكا حتى 2027

وكانت تقارير صحيفة سابقة قد كشفت عن اهتمام بشكتاش التركي، بالإضافة إلى اهتمام بعض الأندية البرازيلية مثل بالميراس، وكورينثيانز، فلامينغو بالحصول على توقيع اللاعب.

وينتهي عقد تاليسكا مع النصر في 2024، وانتقل للعالمي في صيف 2021 قادما من غوانغجو ايفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.

ويتصدر تاليسكا ترتيب هدافي الدوري السعودي بتسجيله 12 هدفا خلال 12 مباراة شارك فيها منذ بداية الموسم الحالي، وبعد مرور 14 جولة.