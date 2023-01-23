نادي النصر يبدأ مفاوضات تجديد عقد تاليسكا حتى 2027
كشفت شبكة "UOL" البرازيلية عن دخول إدارة نادي النصر السعودي في مفاوضات لتجديد عقد البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقالت الشبكة إن النصر برئاسة مسلي آل معمر افتتحت المفاوضات لتجديد عقد تاليسكا، حيث يريد النادي السعودي تمديد العقد حتى 2027، مع زيادة كبيرة في الراتب.
وكانت تقارير صحيفة سابقة قد كشفت عن اهتمام بشكتاش التركي، بالإضافة إلى اهتمام بعض الأندية البرازيلية مثل بالميراس، وكورينثيانز، فلامينغو بالحصول على توقيع اللاعب.
وينتهي عقد تاليسكا مع النصر في 2024، وانتقل للعالمي في صيف 2021 قادما من غوانغجو ايفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.
ويتصدر تاليسكا ترتيب هدافي الدوري السعودي بتسجيله 12 هدفا خلال 12 مباراة شارك فيها منذ بداية الموسم الحالي، وبعد مرور 14 جولة.
وبدأ تاليسكا مسيرته مع باهيا ثم انتقل إلى بنفيكا وبشكتاش وغوانغجو ايفرغراند.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن اللاعب البرازيلي سجل 37 هدفا وصنع 14 في 80 مباراة مع بشكتاش، وسجل 20 وصنع 4 في 78 مباراة مع بنفيكا، في حين شارك في 65 مباراة مع وغوانغجو ايفرغراند سجل فيها 39 هدفا وصنع 13.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 33 نقطة من 14 مباراة وحقق الفريق الفوز 10 مرات مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة.
ويتقدم النصر بنقطة وحيدة عن الهلال الذي لعب مباراة أكثر من النصر.