رودريغو يضع ريال مدريد في مأزق

قالت صحيفة "سبورت"، إن المهاجم البرازيلي رودريغو وضع ريال مدريد في "ورطة" بعد هدفيه على أتلتيك بلباو، أمس الأحد، في الدوري الإسباني.

وسجل رودريغو هدفين ليمنح ريال مدريد الفوز 2/0 والظفر بالنقاط الثلاث، ليبقى متقدما بثماني نقاط عن برشلونة الثاني.

وبات رودريغو ثالث هدافي ريال مدريد الموسم الحالي برصيد 13 هدفا، وقالت "سبورت"، إن المهاجم البرازيلي لا يحظى بنفس القدر من الثناء مثل مهاجمي ريال مدريد الآخرين، رغم أن أرقامه متشابهة.

ووفقا للصحيفة، فإن مستوى رودريغو الجيد يضع إدارة ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي في مأزق.

وفي الموسم المقبل "سيعاني" ريال مدريد من العدد الزائد " في مراكز الهجوم مع وصول البرازيلي إندريك، والوصول المرجح للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

إلى جانب ذلك يملك ريال مدريد فينيسيوس جونيور، ورودريغو، وجود بيلينغهام، وخوسيلو، وإبراهيم دياز، وأردا غولرز.