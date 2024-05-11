ريال مدريد يصدم الرئيس الفرنسي بشأن مبابي
وجه نادي ريال مدريد الإسباني صدمة قوية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن موقف مبابي من المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، اليوم السبت، إنه يأمل أن يشارك نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي في أولمبياد باريس الصيفي، في وقت لاحق من العام الجاري.
وأكد المهاجم الفرنسي الدولي، مساء أمس الجمعة، أنه سيغادر ناديه الحالي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم بينما ترشحه توقعات كثيرة للانضمام إلى ريال مدريد بطل إسبانيا.
وقال الرئيس الفرنسي عبر حسابه في منصة "إكس": "ليس لدي تعليق محدد سوى حقيقة أنني أعول على سماح ريال مدريد بمشاركة كيليان في الألعاب الأولمبية حتى يتسنى له اللعب مع المنتخب الفرنسي."
ولكن رغم تصريحات ماكرون، فقد أغلق ريال مدريد صفحة مشاركة مبابي في الأولمبياد تمامًا، كي لا يتأثر مستواه بتلاحم المواسم.
وشارك مبابي (25 عاما) في 77 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وأحرز هدفا في نهائي كأس العالم 2018 في روسيا في مواجهة كرواتيا، ليساعد فريقه في الفوز باللقب العالمي.
وسبق لمبابي أن أعرب في مناسبات عن حلمه بخوض أولمبياد باريس، مع الاستفادة من النظام الأولمبي الذي يسمح لكل منتخب بإشراك ثلاثة لاعبين يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به وهو 23 عاماً.
لكن بما أن مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية ليست مدرجة في روزنامة الاتحاد الدولي (فيفا)، فإن الأندية ليست مُلزمة بتحرير لاعبيها.