مقطع فيديو يظهر اللياقة البدنية لتشويكو حارس ميسي (شاهد)

منذ وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي في يوليو الماضي، برز اسم حارسه الشخصي ياسين تشويكو.

وأصبح تشويكو "الظل" لميسي منذ وصوله إلى الولايات المتحدة، حيث يتتبع ميسي في كل مكان، أثناء التدريب، وعند مغادرة الحافلة، وأثناء المباريات.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن حارس ميسي يمارس الفنون القتالية المختلطة والملاكمة على مستوى احترافي.

وأوضحت أن تشويكو عادة ما يشارك تدريباته على شبكات التواصل الاجتماعي، لديه أكثر من 420 ألف متابع بعد أن بدأ العمل مع ميسي.