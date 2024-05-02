مقطع فيديو يظهر اللياقة البدنية لتشويكو حارس ميسي (شاهد)
منذ وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي في يوليو الماضي، برز اسم حارسه الشخصي ياسين تشويكو.
وأصبح تشويكو "الظل" لميسي منذ وصوله إلى الولايات المتحدة، حيث يتتبع ميسي في كل مكان، أثناء التدريب، وعند مغادرة الحافلة، وأثناء المباريات.
ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن حارس ميسي يمارس الفنون القتالية المختلطة والملاكمة على مستوى احترافي.
وأوضحت أن تشويكو عادة ما يشارك تدريباته على شبكات التواصل الاجتماعي، لديه أكثر من 420 ألف متابع بعد أن بدأ العمل مع ميسي.
وانتشر على نطاق واسع التمرين الأخير لتشويكو؛ بسبب لياقته البدنية الرائعة، وكثافته العالية.
وفي مقطع الفيديو يظهر تشويكو وهو يتدريب مع شخص ثانٍ، حيث يضرب تشويكو بيديه وقدميه.
وودّع إنتر ميامي من ربع النهائي في دوري أبطال الكونكاكاف أمام مونتيري المكسيكي.
ويتصدر إنتر ميامي جدول ترتيب المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي، وحصد 21 نقطة من 11 مباراة حيث فاز ست مرات، وتعادل ثلاث مرات، وخسر مرتين.
وسجل ميسي 11 هدفا وصنع ستة في 10 مباريات مع إنتر ميامي، الموسم الحالي.