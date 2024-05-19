مانشستر سيتي يحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا
حقق مانشستر سيتي رقمًا قياسيًا تاريخيًا بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي.
وفاز مانشستر سيتي على حساب ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 3-1 ، اليوم الأحد ، في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وحسم مانشستر سيتي اللقب بعدما رفع رصيده إلى 91 نقطة ليحتفظ بلقب البريميرليغ للموسم الرابع على التوالي.
وحقق مانشستر سيتي إنجازًا تاريخيًا بعد حصد اللقب للمرة الرابعة على التوالي بعدما أصبح أول فريق في تاريخ إنجلترا يحقق ذلك.
ولم يسبق أن فاز أي فريق في إنجلترا بلقب الدوري سواء بنظامه القديم أو بالنظام الحالي تحت مسمى البريميرليغ 4 مواسم متتالية.
وكان هيديرسفيلد تاون أول فريق يحقق إنجاز الفوز بلقب الدوري في إنجلترا 3 مرات متتالية بعدما فاز باللقب مواسم: 1923 – 1924 ، 1924 – 1925 ، 1925 – 1926.
وحقق آرسنال نفس الإنجاز بالتتويج بالدوري 3 مواسم متتالية: 1932-1933 ، 1933-1934 ، 1934-1935.
وحصد ليفربول لقب الدوري مواسم: 1975-1976 ، 1976-1977 ، 1977 – 1978 كما كرر نفس الإنجاز مواسم 1981 – 1982 ، 1982 – 1983 ، 1983- 1984.
وفاز مانشستر يونايتد باللقب 3 مرات متتالية مواسم: 1998-1999 ، 1999-2000 ، 2000-2001 ثم عاد لتحقيق نفس الإنجاز مواسم: 2006-2007 ، 2007-2008 ، 2008-2009.
وكسر مانشستر سيتي هذا الإنجاز بتتويجه الرابع على التوالي بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.