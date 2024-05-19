مانشستر سيتي يحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا

حقق مانشستر سيتي رقمًا قياسيًا تاريخيًا بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي.

وفاز مانشستر سيتي على حساب ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 3-1 ، اليوم الأحد ، في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وحسم مانشستر سيتي اللقب بعدما رفع رصيده إلى 91 نقطة ليحتفظ بلقب البريميرليغ للموسم الرابع على التوالي.