ريال مدريد يوجه ضربة جديدة لبرشلونة وسان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تقدم كبير لنادي ريال مدريد الإسباني في ملف تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم موسمه المميز حتى الآن، يسعى ريال مدريد لدعم صفوف الفريق في ظل احتمالات رحيل عدد من اللاعبين، مثل: ناتشو، ولوكا مودريتش، وأردا غولر، ما بين انتهاء العقود أو الخروج على سبيل الإعارة.

وحسب دايلي ستار، فإن ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد مع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يقدم مستويات ممتازة برفقة بطل الثلاثية التاريخية.