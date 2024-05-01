محمد نور يصدم المشجعة "صوص" بعد خسارة الاتحاد أمام الهلال (فيديو)

تجاهل أسطورة نادي الاتحاد السعودي محمد نور، المشجعة الاتحادية الشهيرة "صوص" بعد مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس ملك السعودية.

وسجل سعود عبدالحميد هدفا قرب النهاية ليقود الهلال للفوز بعشرة لاعبين 2-1 على الاتحاد والتأهل إلى النهائي.

ويلعب الهلال في النهائي مع الفائز من مواجهة النصر والخليج التي تقام اليوم الأربعاء.

وهذه الخسارة السادسة للاتحاد في ست مباريات أمام الهلال بكافة المسابقات هذا الموسم، إذ التقيا سابقا في الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودية.

ولدى فريق المدرب جورجي جيسوس فرصة تحقيق الثلاثية هذا الموسم بعد التتويج بلقب كأس السوبر السعودية، إذ يتصدر ترتيب الدوري المحلي برصيد 80 نقطة وله مباراة مؤجلة بفارق تسع نقاط عن النصر ثاني الترتيب.

صوص

وبعد المباراة اقتربت المشهورة الاتحادية صوص من محمد نور وقالت له "كابتن محمد نور ياريتك نص ساعة تنزل تلعب في الملعب".

وكان رد نور جافا للغاية حيث نظر إليها ثم غادر مباشرة.

وانتشر مقطع الفيديو لرد فعل نور تجاه المشجعة الاتحادية عبر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث لاقى تفاعلا كبيرا.