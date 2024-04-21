سر فشل انتقال سفيان رحيمي إلى الاتحاد السعودي

كشف حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد السعودي، عن سعي الإدارة خلال فترة تواجده بالنادي في التوقيع مع المغربي سفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي، لكن الأمر فشل في النهاية.

وقاد رحيمي فريقه العين الإماراتي، مساء الأربعاء الماضي، للتفوق على الهلال السعودي برباعية مقابل هدفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إذ تمكن اللاعب من تسجيل "هاتريك".

وقال البلوي في تصريحات تلفزيونية: "العين دائمًا يلعب كرات طويلة على سفيان رحيمي وهو لاعب يصنع الفارق دائمًا مع الفريق الإماراتي، وإذا الهلال اندفع في المباراة المقبلة سيخسر ولكن عليه أن يلعب بتوازن".