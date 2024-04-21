سر فشل انتقال سفيان رحيمي إلى الاتحاد السعودي
كشف حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد السعودي، عن سعي الإدارة خلال فترة تواجده بالنادي في التوقيع مع المغربي سفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي، لكن الأمر فشل في النهاية.
وقاد رحيمي فريقه العين الإماراتي، مساء الأربعاء الماضي، للتفوق على الهلال السعودي برباعية مقابل هدفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إذ تمكن اللاعب من تسجيل "هاتريك".
وقال البلوي في تصريحات تلفزيونية: "العين دائمًا يلعب كرات طويلة على سفيان رحيمي وهو لاعب يصنع الفارق دائمًا مع الفريق الإماراتي، وإذا الهلال اندفع في المباراة المقبلة سيخسر ولكن عليه أن يلعب بتوازن".
وأضاف: "سفيان رحيمي لاعب كبير، ولم نتمكن من ضمه سابقًا عندما كان يلعب في الرجاء المغربي في البطولة العربية، بسبب الظروف المالية الصعبة وقتها وفريقنا كان مدينًا ولم نتمكن أيضًا من منح اللاعبين مستحقاتهم".
ويستقبل الهلال نظيره العين على ملعب "المملكة أرينا"، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من البطولة القارية.
كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في مدينة العين حسمها أصحاب الأرض بنتيجة (4-2)؛ ما يعني أن الفريق السعودي يحتاج للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل للتأهل إلى المباراة النهائية.