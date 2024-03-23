خلال ست ثوان.. النمساوي بومغارتنر يسجل أسرع هدف دولي (فيديو)
أصاب الهدف جماهير سلوفاكيا بالذهول
سجل كريستوف بومغارتنر هدفا لمنتخب النمسا بعد ست ثوان فقط من صفارة بداية مباراة ودية أمام سلوفاكيا، اليوم السبت، ليكون أسرع هدف في مباراة دولية.
وانطلق بومغارتنر، البالغ 24 عاما، من دائرة وسط الملعب وتجاوز ثلاثة لاعبين من الفريق المنافس ثم سدد كرة منخفضة من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.
وأصاب الهدف جماهير سلوفاكيا بالذهول، بينما انطلقت احتفالات مشجعي منتخب النمسا في استاد تيهلني بولي في براتيسلافا بالهدف، مع احتفال لاعب خط وسط رازن بال شبورت لايبزيغ وسط زملائه بالمنتخب.
وكان الهدف أسرع من الهدف الذي سجله لوكاس بودولسكي لألمانيا في شباك الإكوادور عام 2013، عندما استخلص الكرة من أحد المدافعين وأسكنها في الشباك بعد سبع ثوان من صفارة البداية.