خلال ست ثوان.. النمساوي بومغارتنر يسجل أسرع هدف دولي (فيديو)

سجل كريستوف بومغارتنر هدفا لمنتخب النمسا بعد ست ثوان فقط من صفارة بداية مباراة ودية أمام سلوفاكيا، اليوم السبت، ليكون أسرع هدف في مباراة دولية.

وانطلق بومغارتنر، البالغ 24 عاما، من دائرة وسط الملعب وتجاوز ثلاثة لاعبين من الفريق المنافس ثم سدد كرة منخفضة من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.