ما سر رسومات الأطفال التي ظهرت على حسابات مانشستر سيتي خلال مباراة ويستهام؟ (فيديو)

استخدمت حسابات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسومات أطفال خلال تغطية مباراة مانشستر سيتي وويستهام أمس الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز إرلينغ هالاند هدفه الـ 35 ليكسر عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويقود مانشستر سيتي للفوز 3-صفر على ضيفه وست هام يونايتد واستعادة الصدارة.

ويملك سيتي، الذي يأمل في حصد اللقب للمرة الخامسة في ستة مواسم مع بيب غوارديولا، 79 نقطة من 33 مباراة متقدما بنقطة واحدة على آرسنال الذي خاض 34 مباراة.