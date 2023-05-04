ما سر رسومات الأطفال التي ظهرت على حسابات مانشستر سيتي خلال مباراة ويستهام؟ (فيديو)
استخدمت حسابات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسومات أطفال خلال تغطية مباراة مانشستر سيتي وويستهام أمس الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز إرلينغ هالاند هدفه الـ 35 ليكسر عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويقود مانشستر سيتي للفوز 3-صفر على ضيفه وست هام يونايتد واستعادة الصدارة.
ويملك سيتي، الذي يأمل في حصد اللقب للمرة الخامسة في ستة مواسم مع بيب غوارديولا، 79 نقطة من 33 مباراة متقدما بنقطة واحدة على آرسنال الذي خاض 34 مباراة.
ولفتت رسومات الأطفال التي استخدمت على حسابات النادي الانتباه، حيث ظهر اللاعبون بشكل مختلف للغاية.
وتم استخدام الرسومات بالتعاون مع مؤسسة City in the Community التابعة لنادي مانشستر سيتي، حيث تم الإعلان عن مفاجأة حول الأمر من قبل المؤسسة والنادي.
وظهر جاك غريليش نجم مانشستر سيتي في إعلان عن الأمر قبل المباراة تم نشره على حساب المؤسسة وحساب نادي مانشستر سيتي.
وتأسست City in the Community العام 1986، وهي مؤسسة خيرية تابعة لنادي مانشستر سيتي تعمل على دعم سكان مدينة مانشستر من خلال مساعدتهم ليكونوا أكثر صحة من خلال كرة القدم.
وقال حساب المؤسسة، إن استخدام هذه الرسومات مبادرة من أجل جمع التبرعات لاستخدامها في الأعمال الخيرية للمؤسسة، حيث تم إرسالها من قبل أطفال المدينة.