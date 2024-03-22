محمد الشناوي يرفض طلب الأهلي

أكدت مصادر من إدارة النادي الأهلي أن الحارس محمد الشناوي رفض تمديد تعاقده مع الفريق في الفترة الجارية.

وقال مصدر قريب من دوائر القرار في فريق القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إن عدلي القيعي تحدث مع الشناوي لتمديد تعاقده لمدة موسمين ولكن الشناوي طلب تأجيل الأمر.

وينتهي عقد محمد الشناوي مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل وتسعى إدارة الفريق لحسم الملف في الفترة الجارية.

وأضاف المصدر أن الشناوي طلب تأجيل التوقيع لما بعد عودته من الإصابة والمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي.

وأتم أن الأهلي عرض على الشناوي التمديد مقابل 15 مليون جنيه في الموسم بالإضافة إلى منح خاصة بالإعلانات وامتيازات أخرى بالعقد.

ويحصل الشناوي حاليا في الأهلي على 13 مليون جنيه سنويا وفي حالة تمديد عقده سيكون أعلى اللاعبين أجرا في الفريق.

وابتعد الحارس الدولي لمنتخب الفراعنة عن تشكيلة الأهلي منذ يناير الماضي بعدما تعرض للإصابة في الكتف أثناء مشاركته في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع منتخب مصر، قبل أن يخضع لعملية جراحية.

ويعول مدرب الأهلي مارسيل كولر على الحارس مصطفى شوبير أساسيا في مباريات الأهلي، فيما يقبع محمود الزلفني، الذي تعاقد معه النادي في يناير الماضي عقب إصابة الشناوي، على دكة البدلاء.

ويستعد بطل أفريقيا 2023 لبدء تحضيراته لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقررة يوم 29 مارس الجاري بدار السلام العاصمة التنزانية، فيما تجري مباراة العودة في القاهرة بعد ذلك بأسبوع.