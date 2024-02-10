NBA.. لوس أنجليس ليكرز يهزم نيو أورليانز بليكانز

أحرز إيمانويل كويكلي 25 نقطة ليقود فريقه تورونتو رابتورز للفوز على ضيفه هيوستون روكتس 107/104، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف أر.جيه باريت 21 نقطة لتورونتو رابتورز الذي حقق فوزه الثاني على التوالي بعد تقدمه بفارق 17 نقطة في الربع الأخير، بينما أحرز زميله سكوتي بارنز 13 نقطة وسيطر على 10 كرات مرتدة، وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه.

وسجل ديلون بروكس 20 نقطة وأضاف زميله كام ويتمور 17 نقطة لهيوستون روكتس، الذي فاز على تورونتو 135/106 الأسبوع الماضي في هيوستون.

وأحرز غاباري سميث لاعب هيوستون روكتس 12 نقطة لفريقه، وسيطر على 11 كرة مرتدة، بينما سجل زميله آرون هوليداي 12 نقطة.

وخرج ويتمور من المباراة في الربع الثالث بسبب إصابته بالتواء في الكاحل.