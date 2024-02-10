NBA.. لوس أنجليس ليكرز يهزم نيو أورليانز بليكانز
أحرز إيمانويل كويكلي 25 نقطة ليقود فريقه تورونتو رابتورز للفوز على ضيفه هيوستون روكتس 107/104، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأضاف أر.جيه باريت 21 نقطة لتورونتو رابتورز الذي حقق فوزه الثاني على التوالي بعد تقدمه بفارق 17 نقطة في الربع الأخير، بينما أحرز زميله سكوتي بارنز 13 نقطة وسيطر على 10 كرات مرتدة، وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه.
وسجل ديلون بروكس 20 نقطة وأضاف زميله كام ويتمور 17 نقطة لهيوستون روكتس، الذي فاز على تورونتو 135/106 الأسبوع الماضي في هيوستون.
وأحرز غاباري سميث لاعب هيوستون روكتس 12 نقطة لفريقه، وسيطر على 11 كرة مرتدة، بينما سجل زميله آرون هوليداي 12 نقطة.
وخرج ويتمور من المباراة في الربع الثالث بسبب إصابته بالتواء في الكاحل.
وفي مواجهة أخرى، فاز لوس أنجليس ليكرز على ضيفه نيو أورليانز بليكانز 139/122 بفضل 30 نقطة من لاعبه دانيلو راسل، و27 نقطة من أوستن ريفز.
وحقق لوس أنجليس ليكرز الفوز بعد تسجيل 51 نقطة في الربع الثاني من المباراة، ليعادل أعلى حصيلة له طوال تاريخه خلال أية فترة.
كما أحرز 87 نقطة في النصف الأول، وهي حصيلة تقل بفارق نقطتين فقط عن الرقم القياسي له الذي حققه في 1987.
وأسهم أنطوني ديفيز في فوز صاحب الأرض بإحراز 20 نقطة والسيطرة على ست كرات مرتدة وتمرير ست كرات حاسمة لزملائه، بينما أحرز زميله ليبرون جيمس 21 نقطة وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه، كما أحرز روي هاشيمورا 21 نقطة للفريق المنتصر.
وهذا هو الفوز الرابع لليكرز في آخر خمس مباريات.
وكان زيون وليامسون صاحب أكبر حصيلة من النقاط لنيو أورليانز وهي 30 نقطة، إلى جانب السيطرة على تسع كرات مرتدة، بينما أضاف زميله براندون إنجرام 22 نقطة، لكن مسيرة انتصارات الفريق في أربع مباريات متتالية توقفت رغم ذلك.
وفي مباريات أخرى، فاز أتلانتا هوكس خارج ملعبه على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 127/121، وفاز سكرامنتو كينغز على ضيفه دنفر ناغتس 135/106.
وفي ملعبه، فاز ميلووكي باكس على تشارلوت هورنتس 120/84.