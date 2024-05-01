رضا هيكل يعلن فسخ تعاقده مع الزمالك بالتراضي
أعلن رضا هيكل، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة في نادي الزمالك المصري، رحيله عن فريقه لظروف أسرية "من دون تدخل أو ضغط من أحد".
وكتب رضا هيكل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بناءً على طلب رحيلي وإصراري لظروف أسرية خاصة، وتفهم المجلس لموقفي، تم فسخ العقد بالتراضي بناءً على رغبتي الخاصة نظرًا لظروف أسرية، من دون تدخل أي طرف أو ضغط من أي شخص داخل النادي".
وأضاف اللاعب البالغ 33 عاما: "تم الاتفاق على عدم لعبي لأي نادٍ داخل مصر إلا بيتي نادي الزمالك".
ووجه هيكل طلبًا إلى جماهير ناديه قائلا: "أطالب جماهير الزمالك الوفية والعظيمة في كل مكان بدعم مجلس الإدارة الذي يعمل لحل أزمات كبيرة وإرث لا يتحمل مسؤوليته، من أجل رفع اسم نادينا بشكل عام وفريق الطائرة بشكل خاص".
واختتم: "أشكر الجميع على الدعم والمساندة طوال الفترة الماضية، وأطالبهم بالاستمرار في دعم ومساندة الفريق".
وانضم رضا هيكل لصفوف الزمالك في 2022، بعد رحلة احتراف خارجية، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم تنتهي في 2025.
وتوج هيكل مع الزمالك منذ 20224 بـ4 ألقاب محلية، بواقع 2 دوري و2 كأس مصر.