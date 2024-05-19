بعد مواجهة الأهلي المصري.. معز بن شريفية يودع جماهير الترجي (فيديو)

كشفت تقارير صحفية أن معز بن شريفية، حارس مرمى الترجي التونسي، خاض آخر مبارياته مع الفريق على ملعبه "حمادي العقربي" برادس، مساء السبت، في مواجهة الأهلي المصري، ضن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد بن شريفية على دكة الاحتياطي في مواجهة الأمس، حيث شارك أساسيا الحارس أمان الله مميش.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "موزاييك إف إم"، فإن الحارس المخضرم لفريق الترجي ومنتخب تونس، حرص على التوجه لجماهير فريقه لتحيتهم في آخر ظهور له مع الفريق على ملعب رادس.