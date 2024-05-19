بعد مواجهة الأهلي المصري.. معز بن شريفية يودع جماهير الترجي (فيديو)
كشفت تقارير صحفية أن معز بن شريفية، حارس مرمى الترجي التونسي، خاض آخر مبارياته مع الفريق على ملعبه "حمادي العقربي" برادس، مساء السبت، في مواجهة الأهلي المصري، ضن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتواجد بن شريفية على دكة الاحتياطي في مواجهة الأمس، حيث شارك أساسيا الحارس أمان الله مميش.
ووفقا لما ذكرته إذاعة "موزاييك إف إم"، فإن الحارس المخضرم لفريق الترجي ومنتخب تونس، حرص على التوجه لجماهير فريقه لتحيتهم في آخر ظهور له مع الفريق على ملعب رادس.
وقام بن شريفية بتوديع الجماهير وبادلهم التحية؛ إذ لن يتمكن الفريق من اللعب أمام جماهيره على ملعب حمادي العقربي" فيما تبقى من مباريات خلال الموسم الحالي.
وسيرحل بن شريفية عن صفوف الترجي نهاية الموسم الحالي.
ويلعب الترجي مباراته المقبلة أمام الأهلي في القاهرة، بينما يخوض المباريات المتبقية ببطولة الدوري التونسي دون حضور الجماهير، بسبب العقوبة المفروضة على النادي من الرابطة التونسية للمحترفين.
وتعادل الترجي أمام الأهلي أمس سلبياً في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب في القاهرة، مساء السبت المقبل.
وهذا النهائي هو الثالث بين الفريقين؛ إذ فاز الأهلي عام 2012 قبل أن يثأر الترجي، بعد ست سنوات.
وضمن كلا الفريقين بلوغ كأس العالم للأندية الموسعة 2025، التي ستقام في أمريكا.