حكم تنس يثير إعجاب الجمهور بعد إنقاذ حمامة في رولان غاروس (فيديو وصور)
فاز لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف على التشيكي توماس ماتشاك في مباراة ماراثونية لحساب الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم السبت (3 ـ 1) لكن حكم الكرسي الفرنسي داميان دوموزوا هو الذي خطف الأضواء في المواجهة التي حجز فيها ميدفيديف بطاقة ثمن النهائي.
وتلقى الحكم دوموزوا تشجيعا كبيرا من الجماهير في ملعب سوزان لينجلن عندما هب لإنقاذ حمامة مصابة سقطت على أرضية الملعب الترابية وعجزت عن الطيران.
وخلال تبديل اللاعبين لمكانيهما خلال المجموعة الرابعة من المباراة التي أقيمت تحت السقف المغلق، نزل الطائر على الأرضية الرملية أمام مقعد ميدفيديف ورفرف بجناحيه لكن يبدو أنه لم يكن قادرا على الطيران.
وقال ميدفيديف تعليقا على الحادثة: "أتمنى أن يكون الطائر بخير، لكن لم يبد أنه كذلك، أعتقد أن ألما ما في جناحه لقد قلت في نفسي يا إلهي، إذا حصلنا على دقيقة إضافية لالتقاط الأنفاس سيكون ذلك مثاليا له من أجل إنقاذه وهذا ما حدث".
"قام الحكم داميان دوموزوا بعمل جيد عندما هب من كرسيه وتوجه صوب الحمامة لإنقاذها بعد أن حملها في منديل يستعمله اللاعبون، وتوجه به خارج الملعب قبل أن يأخذه منه مسعفون."
وتداولت منصات التواصل مقاطع فيديو وصور للحكم الفرنسي وهو يمسك بالحمامة التي الحمامة الهرب من قبضة الحكم لكنه تمكن من الإمساك بها وسلمها إلى أحد منظمي البطولة وسط تصفيق حار من الجمهور.
وفاز دانييل ميدفيديف بثلاث مجموعات لواحدة ( 7-6 و7-5 و1-6 و6-4) على توماس ماتشاك في مباراة مثيرة ليتأهل لصمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة رولان غاروس.
وخطف ماخاك الأضواء الشهر الماضي عندما صعق نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم في قبل نهائي بطولة جنيف المفتوحة محققا أكبر فوز في مسيرته، وضغط على ميدفيديف في مباراة استمرت قرابة ثلاث ساعات ونصف ليحسم المباراة بشيء من المعاناة.