حكم تنس يثير إعجاب الجمهور بعد إنقاذ حمامة في رولان غاروس (فيديو وصور)

فاز لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف على التشيكي توماس ماتشاك في مباراة ماراثونية لحساب الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم السبت (3 ـ 1) لكن حكم الكرسي الفرنسي داميان دوموزوا هو الذي خطف الأضواء في المواجهة التي حجز فيها ميدفيديف بطاقة ثمن النهائي.

وتلقى الحكم دوموزوا تشجيعا كبيرا من الجماهير في ملعب سوزان لينجلن عندما هب لإنقاذ حمامة مصابة سقطت على أرضية الملعب الترابية وعجزت عن الطيران.

وخلال تبديل اللاعبين لمكانيهما خلال المجموعة الرابعة من المباراة التي أقيمت تحت السقف المغلق، نزل الطائر على الأرضية الرملية أمام مقعد ميدفيديف ورفرف بجناحيه لكن يبدو أنه لم يكن قادرا على الطيران.

وقال ميدفيديف تعليقا على الحادثة: "أتمنى أن يكون الطائر بخير، لكن لم يبد أنه كذلك، أعتقد أن ألما ما في جناحه لقد قلت في نفسي يا إلهي، إذا حصلنا على دقيقة إضافية لالتقاط الأنفاس سيكون ذلك مثاليا له من أجل إنقاذه وهذا ما حدث".