دييغو سيميوني يضغط على أتلتيكو مدريد لضم هذا النجم العربي

ذكرت تقارير إخبارية إسبانية أن أتلتيكو مدريد يرغب بشدة بتعزيز صفوفه بخدمات لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومنتخب المغرب سفيان أمرابط خلال فترة التعاقدات الصيفية المقبلة.

وأصبح مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني يشعر، أكثر من أي وقت مضى، بأن أمرابط سيشكل إضافة قوية للفريق، خلال موسم 2024 ـ 2025، وذلك في ضوء بحث الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية عن لاعب وسط دفاعي لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم المقبل.

وبحسب التقارير ذاتها، يسعى سيميوني للضغط على إدارة ناديه من أجل أن يكون لاعب وسط فريق "الشياطين الحمر" أول الوافدين على ملعب "ميتروبوليتانو" خلال الصيف المقبل.

ومنذ انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في مفتتح الموسم الجاري، معارًا من فيورينتينا الإيطالي، لم يحظَ أمرابط بمكانة مريحة في تشكيلة الهولندي إريك تن هاغ، حيث لعب 19 مباراة في كل المسابقات.

وبحسب إحصائيات الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب الدولي المغربي 27 دقيقة فحسب في آخر 6 مباريات لفريقه في المسابقة، كما قبع على مقاعد البدلاء في 3 منها.

ويتضمن عقد انتقال أمرابط إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، إمكانية تفعيل عقد شرائه بشكل نهائي، لكن الأصداء الواردة من ملعب أولد ترافورد تشير إلى أن إدارة النادي الإنجليزي لن تفعل ذلك البند.